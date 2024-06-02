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Mourinho'nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi! Ali Koç'u şoke eden protesto

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Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geldi. Portekizli teknik adamı havalimanında karşılamaya gelen bir grup Fenerbahçeli taraftar, başkan Ali Koç'u alandan ayrılırken "Aziz başkan, Fenerbahçe şampiyon" şeklinde tezahüratlarla protesto etti.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun gelişiyle seçim yarışı ikinci planda kaldı. Başkan Ali Koç ve beraberindeki heyet Portekizli teknik adamı imza için İstanbul'a getirdi. 61 yaşındaki çalıştırıcıyı özel helikopterle konaklayacağı otelem uğurlayan Koç, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanın'dan ayrılırken sarı-lacivertli taraftarların protestosuyla karşılaştı.

MOURINHO'YU İSTANBUL'A GETİRDİ

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen özel uçakta Mourinho'ya Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ve Ali Koç'un seçimi kazanması durumunda bir sonraki dönemde yönetim listesinde yer alacak Acun Ilıcalı eşlik etti. Mourinho, kendisini taşıyan özel uçağın inmesinin ardından havalimanında toplanan taraftarları selamlamak için apronun dışına çıktı. Portekizli çalıştırıcı, taraftarları selamladıktan sonra havalimanına geri dönerken, kendisini kalacağı otele götürecek helikoptere bindi.

Mourinho'nun gelişi bile taraftarlara engel olamadı! Ali Koç'a havalimanında protesto

"AZİZ BAŞKAN, FENERBAHÇE ŞAMPİYON"

Ali Koç ve beraberindekiler havalimanından cipiyle ayrıldığı esnada bir grup Fenerbahçeli "Aziz başkan, Fenerbahçe şampiyon" şeklinde tezahürat yaptı.

Mourinho'nun gelişi bile taraftarlara engel olamadı! Ali Koç'a havalimanında protesto

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (6)

Ben bilmemm:

Aziz başkan, Ali Koç başkan , GS şampiyon..... Budur....

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Emre Ürker:

Adamsın

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Sadık:

Tazminatı Feneride Ali Koçuda batırır

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Korhan KILIÇ:

Ali Koç'un serveti 1 milyar dolar.oda resmi:))gayri resmi vardır 10 katı...rahat ol sen bunlar batacaklari isin altina imza atmazlar...

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Nayci İbrahim:

Büyük Fenerbahçe camiamız a hayırlı ve şampiyonluğa vesile olsun.??

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Nuri Aga:

Ali goç dumura uğramıştır

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