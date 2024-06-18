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"Türkiye'nin Messi'si" manşetlerde! Dünya Arda Güler'i konuşuyor

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A Milli Takım'ın Gürcistan'ı 3-1 yendiği karşılaşmada attığı golle tarihe geçen ve maçın adamı seçilen Arda Güler, dünya basınının gündemine oturdu. Manşetleri süsleyen Arda için kullanılan en dikkat çekici ifade ise "Türkiye'nin Messi'si" oldu. İşte o manşetler...

A Milli Takım'ın ve Real Madrid'in yıldız oyuncusu Arda Güler, EURO 2024'e fırtına gibi girdi. Attığı harika golle galibiyette önemli pay sahibi olan Arda Güler, dünya basınının da dikkatini çekti.

Dünya basınındaki manşetler şu şekilde;

Marca: Arda Güler Türkiye'yle bir yıldız gibi. Türkiye'nin Messi'si

ESPN: 16 yaşındaki Lamine Yamal ve 19 yaşındaki Arda Güler Avrupa Şampiyonası ilk maçlarında şov yapıyor. Futbolun geleceği emin ellerde.

'Türkiye'nin Messi'si' manşetlerde! Dünya Arda Güler'i konuşuyor

Guardian: Güler " Türkiye'nin Messi'si iddiasını sürdürdü ve ilk maçına çıkan Gürcistan'ı batırdı.

The Sun: Arda Güler'in harika vuruşu Ronaldo'nun rekorunu kırdı.

'Türkiye'nin Messi'si' manşetlerde! Dünya Arda Güler'i konuşuyor

A Bola: Arda Güler maçın çok içinde olmasa da harika bir golle harika bir anda maçın kaderini belirledi.

Mundo Deportivo: Aman Allahım Arda Güler ne biçim bir gol icat etti.

El Pais: Türkiye Gürcistan'ı Arda Güler'in mükemmel golüyle 3-1 yeniyor.

'Türkiye'nin Messi'si' manşetlerde! Dünya Arda Güler'i konuşuyor

FIFA World Cup: Onun adı Güler. Arda Güler!

Efsane futbolcu Rio Ferdinand: Arda Güler. Turnuvayı gençlerin performansı belirliyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Milli Takım Arda Güler Gürcistan Türkiye Dünya Futbol Yaşam Spor Haberler

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