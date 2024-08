Türkiye Büyükler Tenis Şampiyonası İstanbul'da Başlıyor

Türkiye Büyükler Tenis Şampiyonası, yarın İstanbul'da başlayacak.

Şampiyonanın tanıtım toplantısı, TED Spor Kulübünde Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ile sporculardan Yankı Erel ve Melis Sezer'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Kadınlarda ve erkeklerde 400'er bin lira para ödülünün verileceği 1 Eylül'de sona erecek organizasyon öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Cengiz Durmuş, tenisi bir yaşam biçimi olarak gördüklerini söyledi.

Tenisin bir kupadan ibaret olmadığını belirten Durmuş, "Sporcularımız bu şampiyonanın ne anlama geldiğini anlattılar. Bizler de Türkiye Tenis Federasyonu olarak eş zamanlı şampiyonalarımızı düzenlemeye devam ediyoruz. Sporcular, aileler ve kulüpler için gelenekselleşmiş bu turnuva, Türkiye'nin en iyisi olabilmek için yarışan sporcularımız bir hayali. Burada en iyi olmak, en iyilerle yarışabilmek için bekledikleri büyük heyecanın haftası aslında." diye konuştu.

Altyapıya büyük önem verdiklerini aktaran Durmuş, şöyle devam etti:

"Altyapılardan yetişen sporcuların bu büyük turnuvalarda profesyonel turda oynayan abileriyle, ablalarıyla aynı kortta olmaları önemli. Tenis, sadece bir kupadan ibaret değil bunu her fırsatta söylüyoruz. Tenis bir yaşam biçimi, bir kültür. İnsanların hayatını pozitif yönde düzenleyen bir alan. Bu turnuvaları Türkiye'nin en köklü kulüplerinde, Anadolu'nun her köşesinde yapabildiğimizi de gösteriyoruz. 15 günlük süre içinde Türkiye'de tenisin her yerde oynandığını ve İstanbul'da 15 günlük bir şölenin en üst düzey oyuncularla devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu ülkemizin tenise olan yaklaşımını, Türkiye'nin dünyada bilinir bir tenis ülkesi olduğunu gösteriyor. Burada toptan bir emek var. Birlikte çalışmanın ürünü var."

Şampiyonanın çok daha iyi seviyelere gelmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Durmuş, "Bu anlamda biz Büyükler Türkiye Şampiyonası ve Türkiye şampiyonalarının çok daha iyi seviyelere gelebilmesi için çalışıyoruz. Ligimiz çok değerli hale gelmeye başladı. Hepinizin tenise olan desteği çok önemli. Tenisin, yaşama dokunduğu pozitif yönüyle sporcu ve ailelerin büyük çabalarıyla buraya geldiğini söylemeliyim." diyerek sözlerini tamamladı.

Geçtiğimiz sezonun Türkiye şampiyonu Yankı Erel ise bu sezon sakatlığı nedeniyle organizasyona katılamayacağını açıkladı.

Şampiyonanın Türk tenisçilerinin gelişimine büyük katkı sağladığını aktaran Yankı, "Geçen sene burada şampiyon olmuştum. Bu sene sakatlığım dolayısıyla çekilmek zorunda kaldım. En iyi Türk tenisçilerinin bir araya gelip mücadele etmesi bizi geliştiriyor. Bir araya geldiğimizde seviyemizi daha iyi görüyoruz. Bu bizi hem bir araya getiriyor hem de tekrardan takım yapıyor. Bu sene oynayamıyorum ama mücadele eden tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum."

Çiftlerde en çok şampiyonluk kazanan Melis Sezer de şöyle konuştu:

"Buradaki ilgiyi görünce çok mutlu oldum, iyi ki varsınız. Büyükler Türkiye Şampiyonası Türkiye'de düzenlenen en önemli ulusal turnuva. Bu ilgi bizi motive ediyor. Yalnız hissetmiyoruz. Güzel bir hazırlık sezonu geçirdim, bu turnuvaya iyi hazırlandım. İyi bir hedefim var, tutturursam çok mutlu olacağım. Geçen yılki hedefim hem teklerde hem çiftlerde şampiyonluktu ama teklerde yarı finalde kaybetmiştim. Çiftler benim için her zaman daha keyifli oldu. Bu sene inşallah tekler şampiyonluğunu da elde edeceğim."