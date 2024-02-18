Türkiye Basketbol Ligi'nde 25. hafta müsabakaları tamamlandı
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 25. haftasında oynanan 3 müsabakanın sonuçları açıklandı. Bornova Belediyesi Karşıyaka-Gaziantep Basketbol, Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Pizza Lazza Haremspor ve Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Çayırova Belediyespor müsabakalarının skorları belli oldu.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 25. haftasına 3 müsabakayla devam edildi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Bornova Belediyesi Karşıyaka- Gaziantep Basketbol: 91-80
Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler-Pizza Lazza Haremspor: 87-84
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Çayırova Belediyespor: 99-77