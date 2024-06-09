Fenerbahçe oy sayımı başladı mı? Olaylı ilk günün ardından sandığa giden Fenerbahçe kongre üyeleri, Ali Koç ya da Aziz Yıldırım için oylarını kullanıyorlar. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde oy sayımı ne zaman başlayacak? Oylar saat kaçta sayılacak? Detaylar!

FENERBAHÇE SEÇİMLERİNDE OY SAYIMI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde oy vermek işlemi saat 17.00'de bitecek. Saat 17.00'den sonra 47 sandıkta oy sayımı 4 sandık görevlisi tarafından yapılacak.

REKOR KATILIM GERÇEKLEŞTİ

Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yarıştığı Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunda şu ana kadar 22 bin oy barajı aşıldı ve rekor kırıldı. Fenerbahçe'deki bir önceki oy kullanma rekoru 2018 yılında 21 bin 350 oyla kırılmıştı.

ALİ KOÇ, SADETTİN SARAN VE VEFA KÜÇÜK BİR ARADA

Başkan adayı Ali Koç, Sadettin Saran ve Divan'a başkanlık eden Vefa Küçük bir araya gelip sohbet etti.

ACUN ILICALI DA KONGREYE GELDİ

Fenerbahçe'de Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı da oy kullanmak için stadyuma geldi. Kongre üyelerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Ilıcalı, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.