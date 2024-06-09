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ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Haziran 2024 Ankara su kesintisi listesi!

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ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 10 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 10 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Haziran Ankara su kesintisi saatleri!

9 HAZİRAN ANKARA SU KESİNTİLERİ

Güncel Ankara su kesintileri için ANKARA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

NALLIHAN

Arıza Tarihi: 9.06.2024 09:00:00

Tamir Tarihi: 10.06.2024 12:00:00

Detay: Nallıhan İlçesi Soğuk kuyu Mahallesi ile Kuruca Mahallesi içme suyu depolarına İçme suyu Arıtma tesisi elektrik arızasından dolayı su verilememektedir.

Etkilenen Yerler: Soğuk kuyu Mahallesi -Kuruca Mahallesi

SİNCAN

Arıza Tarihi: 9.06.2024 12:00:00

Tamir Tarihi: 9.06.2024 17:00:00

Detay: ENERJİSA ÇALIŞMA YAPARKEN HÜRRİYET MAHALLESİ ŞEBEKE BORUSUNA HASAR VERDİĞİNDEN KAYNAKLI PLANSIZ KESİNTİ YAPILMAKTADIR

Etkilenen Yerler: HÜRRİYET MAHALLESİ

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