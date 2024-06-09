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Fenerbahçe oy verme işlemi saat kaçta bitiyor? Sandıklar saat kaçta açılacak?

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Fenerbahçe Spor Kulübü yeni başkanını bugün gerçekleştirilen seçimle belirleyecek. Olaylı ilk günün ardından sandığa giden kongre üyeleri, Ali Koç ya da Aziz Yıldırım için oylarını kullanıyorlar. Peki, Fenerbahçe oy verme işlemi saat kaçta bitiyor? Sandıklar saat kaçta açılacak?

Fenerbahçe oy verme işlemi saat kaçta bitiyor? Fenerbahçe Spor Kulübü yeni başkanını bugün gerçekleştirilen seçimle belirleyecek. Olaylı ilk günün ardından sandığa giden kongre üyeleri, Ali Koç ya da Aziz Yıldırım için oylarını kullanıyorlar. Peki, Fenerbahçe oy verme işlemi saat kaçta bitiyor? Sandıklar saat kaçta açılacak? Detaylar!

FENERBAHÇE SEÇİMLERİNDE OY VERME KAÇTA BİTİYOR?

Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yarıştığı Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunda şu ana kadar 22 bin oy barajı aşıldı ve rekor kırıldı. Fenerbahçe'deki bir önceki oy kullanma rekoru 2018 yılında 21 bin 350 oyla kırılmıştı.

Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde oy vermek işlemi saat 17.00'de bitecek.

REKOR KATILIM GERÇEKLEŞTİ

Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunda şu ana kadar 22 bin oy barajı aşıldı ve rekor kırıldı. Fenerbahçe'deki bir önceki oy kullanma rekoru 2018 yılında 21 bin 350 oyla kırılmıştı.

Fenerbahçe oy verme işlemi saat kaçta bitiyor? Sandıklar saat kaçta açılacak?

ALİ KOÇ, SADETTİN SARAN VE VEFA KÜÇÜK BİR ARADA

Başkan adayı Ali Koç, Sadettin Saran ve Divan'a başkanlık eden Vefa Küçük bir araya gelip sohbet etti.

ACUN ILICALI DA KONGREYE GELDİ

Fenerbahçe'de Ali Koç'un yönetim listesinde yer alan Acun Ilıcalı da oy kullanmak için stadyuma geldi. Kongre üyelerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Ilıcalı, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

Fenerbahçe oy verme işlemi saat kaçta bitiyor? Sandıklar saat kaçta açılacak?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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