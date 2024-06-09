Fenerbahçe başkanı kim oldu? Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? Sandıklar açılıyor

Fenerbahçe başkanı kim oldu? Fenerbahçe'de tarihi gün geldi çattı, Sarı-Lacivertliler'de mevcut başkan Ali Koç ile eski başkan ve yeniden başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım başkanlık için yarışıyor. Peki, Fenerbahçe başkanı kim oldu? Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? Sandıklar açılıyor! İşte detaylar...

FENERBAHÇE BAŞKANI KİM OLDU?

Fenerbahçe'nin tarihi başkanlık seçimi gerçekleşiyor. Mevcut başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım başkanlık için yarışıyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşen genel kurul toplantısında 46 bin 410 kongre üyesi oy kullanacak. Fenerbahçe'nin yeni başkanını belirleyecek seçimli genel kurul toplantısı saat 10.00'da başladı...

OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılan ve 46 bin 410 kongre üyesinin oy kullanma hakkı bulunan Fenerbahçe Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda kulübün yeni başkanı seçiliyor.

Mevcut başkan Ali Koç ile eski başkan ve başkan adayı Aziz Yıldırım arasında yapılan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenleniyor. Seçimli toplantı saat 10.00'da başladı. Üyeler 17:00'a kadar oy kullanabilecek.

OY PUSULALARININ RENGİ BELLİ OLDU

Başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın bugün yapılacak seçim öncesinde oy pusulalarının rengi belirlendi. Ali Koç'un oy pusularının rengi sarı, Aziz Yıldırım'ın ise beyaz oldu. Kongrede başkanlık seçimi bugün toplam 47 sandıkta gerçekleştirilecek. Oy kullanma işlemi saat 10.00'da başladı. Oy verme işlemi 17.00'de sona erecek.

REKOR KATILIM GERÇEKLEŞTİ

Fenerbahçe olağan seçimli genel kurulunda şu ana kadar 22 bin oy barajı aşıldı ve rekor kırıldı. Fenerbahçe'deki bir önceki oy kullanma rekoru 2018 yılında 21 bin 350 oyla kırılmıştı.