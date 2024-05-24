Üye Girişi
Haberler

Türkiye Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda ikinci oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlarda Avrupa ikinciliğini elde etti. Türkiye, şampiyonayı kadınlarda 2 gümüş, 2 bronz madalyayla tamamladı. Toplamda 118 puan alan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nı 22 ülke arasında ikinci sırada bitirdi.

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlarda Avrupa ikinciliğini elde etti.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyona, kadınlarda müsabakalar tamamlandı.

Türkiye, şampiyonayı kadınlarda 2 gümüş, 2 bronz madalyayla tamamladı. Toplamda 118 puan alan Türkiye, 168 puanlı Ukyayna'nın ardından Avrupa Şampiyonası'nı 22 ülke arasında ikinci sırada bitirdi. Üçüncü ise ev sahibi Azerbaycan oldu.

Türkiye, grekoromen stilde de şampiyonayı üçüncü sırada noktalamıştı. Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası, hafta sonu yapılacak serbest stil müsabakalarıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Gümüş Avrupa Şampiyonası Spor Güncel Haberler

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

 Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

 Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararını memnuniyetle karşılıyoruz

 Bataklık operasyonunda 73 sanığa beraat

Bataklık operasyonunda 73 sanığa beraat
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title