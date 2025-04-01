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Türk kulüpleri Ronaldo ve Messi'yi transfer etti! Gerçek bambaşka çıktı

Türk kulüpleri Ronaldo ve Messi'yi transfer etti! Gerçek bambaşka çıktı
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Türkiye'deki futbol kulüpleri, 1 Nisan Şaka Günü'nü es geçmedi. TFF 2. Lig ekibi Karaman FK, Cristiano Ronaldo'yu transfer ettiğini açıklarken, TFF 3. Lig ekibi Denizlispor ise Lionel Messi ile 1 günlük sözleşme imzaladığını duyurdu. Futbolseverleri güldüren bu paylaşımlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Türk futbol kulüpleri, 1 Nisan Şaka Günü'ne renk kattı. TFF 2. Lig ekibi Karaman FK, Cristiano Ronaldo'yu transfer ettiğini duyururken, TFF 3. Lig ekibi Denizlispor ise Lionel Messi ile 1 günlüğüne sözleşme imzaladığını açıkladı.

KARAMAN FK: RONALDO İLE ANLAŞTIK

TFF 2. Lig ekibi Karaman FK, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Cristiano Ronaldo ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Kulübün bu açıklaması kısa sürede büyük yankı uyandırırken, futbolseverler bunun bir 1 Nisan şakası olduğunu fark edince eğlenceli yorumlar yapmaya başladı.

Türk kulüpleri Ronaldo ve Messi'yi transfer etti! Gerçek bambaşka çıktı

DENİZLİSPOR'DAN MESSİ BOMBASI

Karaman FK'nın Ronaldo hamlesine yanıt gecikmedi. TFF 3. Lig ekiplerinden Denizlispor, dünyaca ünlü Arjantinli yıldız Lionel Messi ile 1 günlük sözleşme imzaladığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ailemize hoş geldin, Messi! Transfer yasağını kaldırır kaldırmaz, Denizlispor olarak genç yetenek Messi ile 1 günlük sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verildi.

Türk kulüpleri Ronaldo ve Messi'yi transfer etti! Gerçek bambaşka çıktı

GÜNDEM OLDU

Bu eğlenceli 1 Nisan şakaları, Türk futboluna farklı bir renk katarken, kulüplerin sosyal medya hesaplarında binlerce beğeni ve yorum aldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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