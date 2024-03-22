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Trendyol Süper Lig 31. Hafta Maç Programı Açıklandı

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Trendyol Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "Sezon başında ilan edildiği üzere, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi sebebiyle 31. hafta müsabakalarının 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde oynanması planlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçlarının programı şu şekilde:

2 Nisan Salı:

17.00 İstanbulspor-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Bitexen Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Kalyon)

20.30 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (RAMS Park)

3 Nisan Çarşamba:

17.00 EMS Yapı Sivasspor-VavaCars Fatih Karagümrük (BG Grup 4 Eylül)

20.30 Mondihome Kayserispor-Kasımpaşa (RHG Enertürk Enerji)

20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.30 Fenerbahçe-Yukatel Adana Demirspor (Ülker)

4 Nisan Perşembe:

20.30 Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.30 RAMS Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)

Kaynak: AA / Spor

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