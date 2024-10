Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, üniversite öğrencileriyle buluştu Açıklaması

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, "Bizim ilk etapta ekonomik problemleri çözüp daha sonra Trabzonspor'u sürdürülebilir bir başarıya götürmemiz lazım." dedi.

Doğan, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi. Üniversitelilerin sorularını yanıtlayan Doğan, mezunu olduğu fakültede söyleşiye katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Doğan, " Trabzonspor'dan birçok teknik direktör geçti, neden sadece Ünal Karaman'a teşekkür mesajı yayınlanmadı?" şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:

" Trabzonspor'da o dönem böyle bir şey yaşanmasını istemezdik ama o dönemki Sayın Başkanımızla bir problem yaşamıştır. Ünal Hoca, basının önünde Trabzonspor Kulübü'nün başkanına o tarz bir şey yaptığı için görevine son verilmiştir. Doğru da yapılmıştır. Bu işlerde her zaman Trabzonspor'un kimliği, kurumsal yapısının en önde olması lazım. Bu takımda benim de 3 dayım top oynadı. Bu tür şampiyonluklarda varlar. Herkes Trabzonspor'a borçludur. Trabzonspor kimseye borçlu değildir, kimse de Trabzonspor'a Trabzonspor'un ona kattığından daha büyük bir şey katamaz. Bu benim için de geçerlidir, aklınıza gelecek herkes için de geçerlidir. Her antrenör, her oyuncu Trabzonspor'un çalışanıdır. Trabzonspor'dan parasını alarak görev yapmaktadır. Kendisi de Trabzonspor'dan giderken ilk şartı parasını almaktı, onu da aldı, gitti, 'Hayırlı olsun kendisine.' diyorum."

Abdülkadir Ömür'ün takımdan gidişinde de benzer bir olay yaşandığını belirten Doğan, "Benim dönemimde de bir oyuncumuzla alakalı böyle bir şey yaşandı, Abdülkadir Ömür. Çok da sevdiğim, aslında çok önemli bir yetenek. Trabzonspor'a da katkıları oldu ama Trabzonspor Başkanına 'Ben artık bu formayı giymek istemiyorum.' dediği gün ben kendisinden formayı çıkardım, kapının önüne koydum." diye konuştu.

Doğan, kulübü nasıl bir vizyonla yönettiğine ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Avrupa'da kazanan kulüplere baktığınız zaman 'Biz bu kupayı neden kazanamıyoruz?' veya 'Niye orada değiliz?' diye ben de düşünüyorum. Öyle olmalıydı bunun sonuçları ama olmadı. Bu ekonomik durumda ne iş yaparsan yap ticaretle de uğraşsan, futbol kulübü de yönetsen, evinde de geçerli bunların hepsi ekonomik bağımsızlığın, gücün yoksa her yerde sıkıntıdasın. Öncelikle Trabzonspor ekonomik olarak bağımsızlığını kazanmak zorunda. Yani bir planlamayı doğru yapmak lazım. Kendi işimizde nasıl yapıyorsak burada da öyle yapmak lazım, mali olarak, sportif olarak, teknik olarak hazır olmamız gerekir. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman ancak Trabzonspor gerçek anlamda sürdürülebilir bir başarıya ulaşabilir. Dolayısıyla ilk iş olarak kendimizi ekonomik anlamda Trabzonspor'un önemli problemlerini çözmeye adadık."

Ekonomik başarının yanında sportif başarının da olması gerektiğini vurgulayan Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şöyle bir gerçek de var, saha sonuçları olmadan da bu işleri yürütme şansın yok. Biz 1,5 yıllık başkanlık döneminde mütevazı olmayacağım, ekonomik anlamda çok önemli hamleler yaptık. Bugün 9 milyarı aşan bir para ödenmiş. Bunun 8 milyara yakın bir rakamı karşılıksız. Tamamıyla kasaya girmiş ama tüm bunlara rağmen baktığınız zaman ekonomik sıkıntılar devam ediyor ve çözülmesi gereken problemler var. Bizim ilk etapta ekonomik problemleri çözüp daha sonra Trabzonspor'u sürdürülebilir bir başarıya götürmemiz lazım. Şampiyonluk sonrasında yaşanan en büyük problemlerden biri şuydu, biz Trabzonspor olarak aslında ekonomik anlamda şampiyonluğa hazır değildik. Dolayısıyla kendimizden yaptığımız fedakarlıklarla bir şekilde şampiyonluğa yürüdük ama sonrasında ekonomik gerçeklikten uzaklaştığımız için sürdürülebilir başarıya götüremedik. Artık aynı hataları yeniden yapmamamız lazım. Hızlı bir şekilde bu borçları kapatmak için büyük emek sarf ediyoruz."

"Sportif anlamda taraftarımıza ve camiamıza mahcup bir başkanım"

Doğan, Trabzonspor'un başarısı için neler yapılması gerektiğiyle ilgili soruya, "Sizlerin de benim de en büyük isteğim sahada başarılı bir Trabzonspor. Maalesef açık söyleyeyim, başkan olarak 1,5 yıllık dönemde ekonomik anlamda her şeyi yaptık. Sportif anlamda taraftarımıza ve camiamıza mahcup bir başkanım. Bunu şahsen de kabul edemiyorum, kendime de yediremiyorum ama doğruyu da görmek zorundayız. Biz maalesef 1,5 yılda taraftarımızı ve camiamızı mutlu edecek saha sonuçlarını, futbolu ortaya koyamadık, inşallah bundan sonra Şenol Güneş hocamızla bu problemi çözeceğiz." yanıtını verdi.

"Bu sezon bizlere şampiyonluk sözü verebiliyor musunuz?" sorusunu ise Doğan, şöyle cevapladı:

"Bu beni hayatta onurlandıracak en önemli şey olur. Keşke bir şey olsa ben de bunu bilsem tüm benliğimle maddi ve manevi bunun sözünü vereyim sana. Bunun sözünü verebilmek için başka işler yapmak lazım. O da bizim işimiz değil. Benim şu anda olduğum pozisyon hayatta en gurur duyacağım pozisyon Trabzonspor başkanlığı. Keşke dediğim gibi bunun bir formülü olsa o dediğim formülün dışında ben de sana bunun sözünü canı gönülden verebilsem. Şunun sözünü verebilirim sana, bunu gerçekleştirebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım."

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun önceki gün Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi Ali Şansalan'ı tebrik ettiğine ilişkin soru üzerine Doğan, "İbrahim Bey bizim eski başkanımız ve iyi bir Trabzonsporludur. Onun olduğu yerde Trabzonspor'un başına bunların gelmemesi lazım ama dün açıklamaları ben de dinledim. Sayın Başkan hakemi tebrik ettiğini söyledi. Ben de yine tekrarlıyorum. Hakem o gün Beşiktaş forması giymişti. Trabzonspor'un hakkının yenmemesi için sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu yıllardır böyleydi. Şampiyonlukta da böyleydi." ifadelerini kullandı.

Başkan Doğan, kulübün taliplilerinin olduğuna dair önceki günlerde yaptığı açıklamaya ilişkin gelen bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bu bir ilgi mektubuydu, açıklamamda da bunu söylemiştim. Yapılan ekonomik hamlelerden veya Trabzonspor'un sosyal gücünden dolayı bu tip ilginin olması güzel bir şey. Türkiye'de sistem kulüp satışlarına izin vermiyor. Biz zaten bununla alakalı bizimle görüşmek isteyen firmalara bunu hemen söylüyoruz. Böyle bir firma olsa da öyle bir isim veremem. Dedi ki 'Ben Trabzonspor'a şöyle bir yatırım yapmak istiyorum. Cebimde de 400-500 milyon dolar param var.' Ben istesem bile başkan olarak, kongre istese bile Trabzonspor'un böyle bir şey yapması teknik olarak, kanuni olarak mümkün değil. Bu işin ana özeti bu ama ilerleyen günlerde Türkiye'de kanun değişir, diğer başka kulüplere de bu tür teklifler gelir, gelmez, bilemiyorum. Ondan sonra ancak bunlar oturup konuşulacak şeyler. Biz böyle bir şeyin kanuni olarak mümkün olmadığını söyledikten sonra konuşmalarda daha ileriki bir konuya geçilmediği için özeti bu."

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in transfer dönemi için rapor hazırladığına işaret eden Doğan, "Taraftar haklıdır, taraftar iyi oyuncular görmek istiyor. Ben de aynı yaşlarda aynı şeyleri istiyordum. Sizlerden de çok daha sert eleştiriler yapıyordum başkanlara. Hocamız bir tablo, bir rapor hazırlıyor oyuncularla alakalı. Tabii herkesin yoğurt yiyişi farklı. Sayın Şenol Güneş bize raporunu verdiği an kimi istiyorsa Trabzonspor'un şartları kime müsaitse ben başkan olarak gerekeni yapacağım, alacağız." dedi.

Söyleşi, Ertuğrul Doğan'a plaket ve çiçek takdiminin ardından sona erdi.