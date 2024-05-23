Böyle taraftarlık olmaz olsun! Holiganlar, TV yorumcularına sandalye ile saldırdı

Çekya Kupası'nda 2023-24 sezonunun finali, Viktoria Plzen'in sahası olan Doosan Arena'da oynandı. Plzen kentindeki müsabakada Viktoria Plzen ile Sparta Prag kapıştı. Mücadeleyi 2-1 Sparta Prag kazandı ve kupayı müzesine götürdü.

PRAG SON DAKİKADA ATTI

Maçta Sparta, Sampson Dweh'in kendi kalesine attığı golle öne geçti. 85. dakikada Pavel Sulc'un kırmızı kart görmesiyle bir kişi eksik kalan Plzen, 87. dakikada Tomas Chory'nin golüyle eşitliği sağladı. Ancak uzatma dakikalarında Veljko Birmancevic'in attığı golle Sparta maçı kazandı.

YORUMCULARA SANDALYE ATTILAR

Çekya Televizyonu sunucuları bile yayındayken saldırıya uğradı. Fotoğrafçılar için kullanılan bir sandalye, yorumcular Mario Holko ve Vaclav Prochazka'ya fırlatıldı.