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Böyle taraftarlık olmaz olsun! Holiganlar, TV yorumcularına sandalye ile saldırdı

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Çekya Kupası finalinde, Sparta Prag Viktoria Plzen'i 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü. Maç sonunda çıkan kavgada ise Çekya Televizyonu sunucularına sandalye fırlatıldığı görüldü.

Çekya Kupası'nda 2023-24 sezonunun finali, Viktoria Plzen'in sahası olan Doosan Arena'da oynandı. Plzen kentindeki müsabakada Viktoria Plzen ile Sparta Prag kapıştı. Mücadeleyi 2-1 Sparta Prag kazandı ve kupayı müzesine götürdü.

PRAG SON DAKİKADA ATTI

Maçta Sparta, Sampson Dweh'in kendi kalesine attığı golle öne geçti. 85. dakikada Pavel Sulc'un kırmızı kart görmesiyle bir kişi eksik kalan Plzen, 87. dakikada Tomas Chory'nin golüyle eşitliği sağladı. Ancak uzatma dakikalarında Veljko Birmancevic'in attığı golle Sparta maçı kazandı.

YORUMCULARA SANDALYE ATTILAR

Çekya Televizyonu sunucuları bile yayındayken saldırıya uğradı. Fotoğrafçılar için kullanılan bir sandalye, yorumcular Mario Holko ve Vaclav Prochazka'ya fırlatıldı.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor

Çek Cumhuriyeti Sparta Prag Kavga 3.Sayfa Spor Haberler

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