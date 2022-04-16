Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen'in tedavisine başlandı - Haberler

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Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen'in tedavisine başlandı

AA - Selçuk Kılıç - Spor
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Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen'in tedavisine başlandı

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de dün VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan oyuncu Hüseyin Türkmen'in tedavisine başlandı.

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de dün VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan oyuncu Hüseyin Türkmen'in tedavisine başlandı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Dr. Hakan Çelik, "Dün oynadığımız Fatih Karagümrük karşılaşmasında sağ üst adalesinden sakatlanan Hüseyin Türkmen'in bugün çekilen MR'ında sağ rektus femoris kasında ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup, futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

AA / Selçuk Kılıç - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Hüseyin Türkmen, Trabzonspor, Spor, Haberler

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