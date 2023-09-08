TFF, Süper Lig'de 14 haftalık programı açıkladı! İşte dev derbilerin tarih ve saatleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 5. haftasından 18. haftasına kadar olan maç programını duyurdu. Programda, derbi tarihleri ve saatleri belli oldu.

TFF, Trendyol Süper Lig'deki 5'ten 18. haftaya kadar olan maçların programını açıkladı. Galatasaray- Beşiktaş, Fenerbahçe- Trabzonspor, Beşiktaş- Fenerbahçe ve Fenerbahçe- Galatasaray derbilerinin tarihleri belli oldu.

İŞTE DERBİ TARİHLERİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 5-18. haftaların fikstürünü açıkladı ve dev derbilerin de tarileri belli oldu.