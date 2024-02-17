TFF 3. Lig'de 20. hafta mücadelesi başladı
TFF 3. Lig'de 20. hafta mücadelesi, oynanan 6 maçla başladı. Ligde 1. Grup, 2. Grup ve 4. Grup'ta yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle: 1.Grup: 52 Orduspor FK-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2-1, 2. Grup: Efeler 09-Amasyaspor: 1-0, Karşıyaka-TPAO Batman Petrolspor: 1-5, 4. Grup: Bursa Yıldırımspor-23 Elazığ FK: 2-0, Bergama Sportif Faaliyetler-Armoni Alanya Kestelspor: 1-1, Sebat Gençlikspor-Sultanbeyli Belediyespor: 3-0
TFF 3. Lig'de 20. hafta mücadelesi, oynanan 6 maçla başladı.
Ligde 1. Grup, 2. Grup ve 4. Grup'ta yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1.Grup:
52 Orduspor FK- Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2-1
2. Grup
Efeler 09-Amasyaspor: 1-0
Karşıyaka-TPAO Batman Petrolspor: 1-5
4. Grup
Bursa Yıldırımspor-23 Elazığ FK: 2-0
Bergama Sportif Faaliyetler-Armoni Alanya Kestelspor: 1-1
Sebat Gençlikspor-Sultanbeyli Belediyespor: 3-0