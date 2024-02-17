TFF 3. Lig'de 20. hafta mücadelesi başladı

TFF 3. Lig'de 20. hafta mücadelesi, oynanan 6 maçla başladı.

Ligde 1. Grup, 2. Grup ve 4. Grup'ta yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

1.Grup:

52 Orduspor FK- Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2-1

2. Grup

Efeler 09-Amasyaspor: 1-0

Karşıyaka-TPAO Batman Petrolspor: 1-5

4. Grup

Bursa Yıldırımspor-23 Elazığ FK: 2-0

Bergama Sportif Faaliyetler-Armoni Alanya Kestelspor: 1-1

Sebat Gençlikspor-Sultanbeyli Belediyespor: 3-0