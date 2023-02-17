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Tepkiler çığ gibi! Türkiye'deki hayranları Cristiano Ronaldo'yu kalbinden sildi

Spor Haberleri

Yaşadığımız deprem felaketinin tek bir kare bile paylaşım yapmayan Cristiano Ronaldo, Türkiye'deki hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Yıllardır kıyaslandığı Lionel Messi ise maddi ve manevi yardımıyla kalpleri fethetti. Cristiano Ronaldo hakkında sosyal medyada çok sert paylaşımlar yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşadığımız üzücü kayıpların ardından dünya çapında önemli sporculardan ve sanatçılardan ülkemize destek gelirken, Cristiano Ronaldo bu konuda herkesi herkesi şaşırttı.

Tepkiler çığ gibi! Türkiye'deki hayranları Cristiano Ronaldo'yu kalbinden çıkardıMessi'nin yaptığı paylaşım

MESSI'DEN DESTEK

Yıllardır kıyaslandığı Lionel Messi, eşi ile birlikte Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 3,5 milyon euroluk destekte bulundu. Lionel Messi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarından depremzedeler için maddi destekte bulunmasını istedi. Hayırseverliğiyle bilinen Cristiano Ronaldo ise tek bir kare bile paylaşım yapmayarak Türkiye'deki hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Tepkiler çığ gibi! Türkiye'deki hayranları Cristiano Ronaldo'yu kalbinden sildi

ESKİDEN KALAN FORMASINI MERİH SATTI

Merih Demiral, depremzedeler için başlattığı kampanyasında ilk olarak Ronaldo'nun Juventus'ta oynadığı dönemde kendisine verdiği imzalı formayı satışa çıkarmıştı. Milli futbolcumuz, Portekizli yıldızın bir mesaj paylaşacağını da söylemişti ancak aradan günler geçmesine rağmen herhangi bir hareket gelmedi. Türkiye'deki hayranlarını fazlasıyla üzen Portekizli yıldız için çok sayıda tepki paylaşımı geldi.

Bazı tepki paylaşımları:

Tepkiler çığ gibi! Türkiye'deki hayranları Cristiano Ronaldo'yu kalbinden çıkardı

Tepkiler çığ gibi! Türkiye'deki hayranları Cristiano Ronaldo'yu kalbinden çıkardı

Tepkiler çığ gibi! Türkiye'deki hayranları Cristiano Ronaldo'yu kalbinden çıkardı

Tepkiler çığ gibi! Türkiye'deki hayranları Cristiano Ronaldo'yu kalbinden çıkardı

Tepkiler çığ gibi! Türkiye'deki hayranları Cristiano Ronaldo'yu kalbinden çıkardı

Tepkiler çığ gibi! Türkiye'deki hayranları Cristiano Ronaldo'yu kalbinden çıkardı

Tepkiler çığ gibi! Türkiye'deki hayranları Cristiano Ronaldo'yu kalbinden çıkardı

Tepkiler çığ gibi! Türkiye'deki hayranları Cristiano Ronaldo'yu kalbinden çıkardı

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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Cristiano Ronaldo Türkiye Deprem Spor Haberler

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