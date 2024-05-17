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Tavşanlı Doğa Sporları Kulübü'nde Yeni Yönetim Kurulu Seçildi

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan Doğa Sporları Kulübü Derneği'nde olağanüstü genel kurul toplantısı düzenlendi. Yavuz Doğanay başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, doğa sporlarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak için projeler hayata geçirecek.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Doğa Sporları Kulübü Derneği'nde olağanüstü genel kurul toplantısı yaptı. Toplantıda, Yavuz Doğanay yönetim kurulu başkanlığına seçildi. Yönetim kurulu üyeleri ise Fatih Boz, Ahmet Enes Eryılmaz, Halit Enes Aksu ve Furkan Uçar olarak belirlendi.

Görevi devreden başkan Cevdet Taşkıngül ve yönetim kurulu üyeleri Fevzi Kır, İsmail Erdoğan, Halit Enes Aksu ve Mustafa Said Cırak'a genel kurul sonucunda seçilen başkan Yavuz Doğanay tarafından teşekkür belgesi takdim edildi. Teşekkür belgesini takdim eden Yavuz Doğanay, derneğe bugüne kadar yaptıkları katkılardan dolayı Cevdet Taşkıngül ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Doğanay, yeni yönetim kurulu olarak Tavşanlı Doğa Sporları Kulübü'nü daha da ileriye taşımak için çalışacaklarını söyledi.

Yeni yönetim kurulu, Tavşanlı'da doğa sporlarını geliştirmek ve yaygınlaştırmak için çeşitli projeler hayata geçirmeyi planlıyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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