Süper Lig'de 34. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu
Trendyol Süper Lig'in 34. haftası tamamlandı. Galatasaray üst üste 15. galibiyetini alarak rekor kırdı. Fenerbahçe ise derbi maçını kazanarak ikinci sıradaki yerini korudu. İşte haftanın sonuçları ve puan durumu.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftası bugün oynanan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında VavaCars Fatih Karagümrük, konuk ettiği Bitexen Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.
Süper Lig'de Yukatel Adana Demirspor'u deplasmanda 3-0 yenen Galatasaray, üst üste 15 maçla ligde galibiyet rekoru kırdı. Puanını 93'e çıkaran sarı-kırmızılı takım, bitime 4 hafta en yakın takipçisi Fenerbahçe ile olan 4 puanlık farkı korudu.
Fenerbahçe ise derbi maçta konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenerek 89 puanla ikinci sırada yer aldı.
Sonuçlar
Süper Lig'de 34. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray: 0-3
Kasımpaşa-Yılport Samsunspor: 1-0
EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0
Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir: 1-2
Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-1
Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor: 1-2
Corendon Alanyaspor-İstanbulspor: 6-0
Trabzonspor-Gaziantep FK: 4-2
Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: 2-2
VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor: 4-1
Puan durumu
Ligde 34. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.GALATASARAY
|34
|30
|3
|1
|80
|21
|59
|93
|2.FENERBAHÇE
|34
|28
|5
|1
|89
|31
|58
|89
|3.TRABZONSPOR
|34
|18
|4
|12
|60
|45
|15
|58
|4.RAMS BAŞAKŞEHİR
|34
|15
|7
|12
|46
|39
|7
|52
|5.BEŞİKTAŞ
|34
|15
|6
|13
|45
|40
|5
|51
|6.KASIMPAŞA
|34
|14
|7
|13
|56
|59
|-3
|49
|7.ÇAYKUR RİZESPOR
|34
|14
|7
|13
|45
|51
|-6
|49
|8.CORENDON ALANYASPOR
|34
|12
|12
|10
|49
|46
|3
|48
|9.EMS YAPI SİVASSPOR
|34
|12
|12
|10
|41
|45
|-4
|48
|10.BITEXEN ANTALYASPOR
|34
|11
|12
|11
|39
|42
|-3
|45
|11.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
|34
|9
|14
|11
|49
|47
|2
|41
|12.MONDİHOME KAYSERİSPOR
|34
|11
|10
|13
|39
|48
|-9
|40
|13.YILPORT SAMSUNSPOR
|34
|10
|9
|15
|37
|44
|-7
|39
|14.MKE ANKARAGÜCÜ
|34
|8
|14
|12
|42
|45
|-3
|38
|15.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|34
|9
|9
|16
|41
|43
|-2
|36
|16.TÜMOSAN KONYASPOR
|34
|8
|12
|14
|34
|48
|-14
|36
|17.GAZİANTEP FK
|34
|9
|7
|18
|39
|54
|-15
|34
|18.ATAKAŞ HATAYSPOR
|34
|7
|12
|15
|38
|48
|-10
|33
|19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR
|34
|7
|9
|18
|38
|70
|-32
|30
|20.İSTANBULSPOR
|34
|4
|7
|23
|26
|67
|-41
|16
35. haftanın programı
Süper Lig'de 35. hafta maçlarının programı şöyle:
3 Mayıs Cuma:
20.00 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)
20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)
4 Mayıs Cumartesi:
16.00 İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)
19.00 Yılport Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
5 Mayıs Pazar:
16.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)
19.00 Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor (RAMS Park)
6 Mayıs Pazartesi:
20.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)