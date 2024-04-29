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Süper Lig'de 34. Hafta Sonuçları ve Puan Durumu

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Trendyol Süper Lig'in 34. haftası tamamlandı. Galatasaray üst üste 15. galibiyetini alarak rekor kırdı. Fenerbahçe ise derbi maçını kazanarak ikinci sıradaki yerini korudu. İşte haftanın sonuçları ve puan durumu.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftası bugün oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında VavaCars Fatih Karagümrük, konuk ettiği Bitexen Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Süper Lig'de Yukatel Adana Demirspor'u deplasmanda 3-0 yenen Galatasaray, üst üste 15 maçla ligde galibiyet rekoru kırdı. Puanını 93'e çıkaran sarı-kırmızılı takım, bitime 4 hafta en yakın takipçisi Fenerbahçe ile olan 4 puanlık farkı korudu.

Fenerbahçe ise derbi maçta konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenerek 89 puanla ikinci sırada yer aldı.

Sonuçlar

Süper Lig'de 34. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray: 0-3

Kasımpaşa-Yılport Samsunspor: 1-0

EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-0

Atakaş Hatayspor-RAMS Başakşehir: 1-2

Fenerbahçe-Beşiktaş: 2-1

Siltaş Yapı Pendikspor-Mondihome Kayserispor: 1-2

Corendon Alanyaspor-İstanbulspor: 6-0

Trabzonspor-Gaziantep FK: 4-2

Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: 2-2

VavaCars Fatih Karagümrük-Bitexen Antalyaspor: 4-1

Puan durumu

Ligde 34. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAv.Puan
1.GALATASARAY34303180215993
2.FENERBAHÇE34285189315889
3.TRABZONSPOR341841260451558
4.RAMS BAŞAKŞEHİR 34157124639752
5.BEŞİKTAŞ34156134540551
6.KASIMPAŞA34147135659-349
7.ÇAYKUR RİZESPOR34147134551-649
8.CORENDON ALANYASPOR341212104946348
9.EMS YAPI SİVASSPOR341212104145-448
10.BITEXEN ANTALYASPOR341112113942-345
11.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR34914114947241
12.MONDİHOME KAYSERİSPOR341110133948-940
13.YILPORT SAMSUNSPOR34109153744-739
14.MKE ANKARAGÜCÜ34814124245-338
15.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK3499164143-236
16.TÜMOSAN KONYASPOR34812143448-1436
17.GAZİANTEP FK3497183954-1534
18.ATAKAŞ HATAYSPOR34712153848-1033
19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR3479183870-3230
20.İSTANBULSPOR3447232667-4116
Not: Kayserispor ve İstanbulspor'un üçer puanı silinmiştir.

35. haftanın programı

Süper Lig'de 35. hafta maçlarının programı şöyle:

3 Mayıs Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

20.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)

4 Mayıs Cumartesi:

16.00 İstanbulspor-Yukatel Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Mondihome Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Yılport Samsunspor-Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

5 Mayıs Pazar:

16.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor (Kalyon)

19.00 Galatasaray-EMS Yapı Sivasspor (RAMS Park)

6 Mayıs Pazartesi:

20.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

Kaynak: AA / Spor

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