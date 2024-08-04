Sosyal medya bunu konuşuyor! Arda Güler'in Barcelona'ya attığı şahane gol geçerli sayılmadı

Yeni sezon hazırlıklarını ABD'de sürdüren Real Madrid, buradaki ikinci hazırlık maçında Barcelona ile karşı karşıya geldi. New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanan El Clasico'yu 2-1 Katalan ekibi kazandı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan milli yıldızımız Arda, performansıyla yine herkesi kendine hayran bıraktı.

ŞAHANE GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Karşılaşma 0-0 devam ederken 24. dakikada Brahim Diaz'ın gönderdiği hava topunu ceza sahası içinde enfes bir şekilde kontrol eden Arda Güler, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. Arda'nın bu golü milimetrik bir ofsayta takıldı ve geçerlilik kazanmadı.

İşte o anlar;

TEK GOLÜN ASİSTİNİ YAPTI

19 yaşındaki genç yetenek 2-1 kaybettikleri maçta takımının attığı tek golün asistini yaptı. 82. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda sol ayağıyla nefis bir orta yaptı. Nico Paz'ın arka direkteki kafa vuruşunda top ağlara gitti ve Arda'nın müthiş ortası, asiste dönüştü.

MAÇA YILDIRIM ENGELİ

Ayrıca kötü hava şartlarından oynanan El Clasico'nun 12. dakikasında yıldırım düştü. Bu olayın ardından karşılaşmanın hakemi Armando Villarreal, müsabakayı durdurdu ve iki takımın oyuncularını da soyunma odasına gönderdi. Dev maç, yaklaşık 1 saatlik aranın ardından yeniden oynandı.

BAŞKAN PEREZ, HEM ŞAŞKIN HEM DE HAYRAN

Öte yandan Defensa Central'de yer alan haberde, maçı locadan takip eden Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Arda Güler'in performansından çok etkilendiği yazıldı. Söz konusu haberde, "Fırtına ve yıldırım düşmesi nedeniyle maça bir saatten fazla ara verildi. Ancak bu durum bir kez daha Real Madrid'in en iyi oyuncularından biri olan Arda Güler'i etkilemedi. Türk cevheri bu sezon öncesi parlıyor. Aslında, ilk yarıda Arda çok az oyuncuya nasip olacak bir gol attı. Arda Güler'in yeteneğini sadece hakem durdurabildi. Florentino Pérez, hakemin kararı ne olursa olsun, Türk yıldızın performansından çok memnun kaldı. Stadyumdaki locada bulunan Florentino Perez, Arda Güler için, 'Bu çocuk tam bir yetenek' yorumunda bulundu" ifadeleri kullanıldı.