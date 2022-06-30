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Başakşehir, Ahmed Touba'yı transfer etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Başakşehir, Ahmed Touba'yı transfer etti

Medipol Başakşehir, RKC Waalwijk takımında forma giyen Cezayirli futbolcu Ahmed Touba ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Medipol Başakşehir, RKC Waalwijk takımında forma giyen Cezayirli futbolcu Ahmed Touba ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ahmed Touba'nın transferi için kulübü RKC Waalwijk ile anlaşmış olup Cezayirli futbolcuyu 3+1 yıllığına kadrosuna kattı. Takımımızda 59 numaralı formayı giyecek olan defans oyuncusunun imza töreninde Asbaşkanımız Mustafa Eröğüt yer aldı. Ahmed Touba'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Başakşehir Spor Haberler

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