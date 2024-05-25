Slovenya, Kanada'yı 3-2 yenerek galibiyet serisini sürdürdü

Salon: Antalya

Hakemler: Erdal Akıncı (Türkiye), Vladimir Simonovic (İsviçre)

Slovenya : Kovacic, Pajenk, Ropret, Urnaut, Stern, Kozamernik (Bracko, Cebulj)

Kanada : Herr, Maar, Ketrzynski, Van Berkel, Loeppky, Demyanenko (Hoag, Walsh, Barnes, Lui, McCharthy, Currie)

Setler: 22-25, 25-18, 25-18, 21-25, 15-10

Süre: 122 dakika (28, 26, 24, 28, 16)

Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Slovenya, Kanada'yı 3-2 yendi.

Organizasyonda Türkiye ve Bulgaristan'ı yenen, Polonya'ya ise mağlup olan Kanada, bu sonuçla Antalya etabını 2 galibiyet, 2 mağlubiyetle tamamladı.

Hollanda ve Fransa'nın ardından Kanada'yı da yenmeyi başaran Slovenya, Antalya etabının son maçında kendisi gibi namağlup Polonya ile karşılaşacak.