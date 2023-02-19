Sakaryaspor ile Bitexen Sapanca Gençlikspor, depremzedeler yararına maça çıktı Spor Haberleri Spor Toto 1. Lig ekibi Sakaryaspor ile TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Bitexen Sapanca Gençlikspor, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören 11 ildeki afetzedeler yararına oynanan maçta karşılaştı. Spor Toto 1. Lig ekibi Sakaryaspor ile TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Bitexen Sapanca Gençlikspor, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören 11 ildeki afetzedeler yararına oynanan maçta karşılaştı. Geliri depremzedelere bağışlanacak olan ve Sapanca Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 sona erdi. Sakaryaspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, müsabakanın tüm bilet gelirlerinin depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacağı belirtildi. Kaynak: AA / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Kahramanmaraş Sakaryaspor Spor Spor Haberler

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