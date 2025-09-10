Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin borcunu açıkladı

Fenerbahçe'de 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkan adayı olan Sadettin Saran, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin(TSYD) Levent'te bulunan binasında düzenlendiği basın toplantısıyla projelerini açıkladı.

'1,5 YIL DA ŞAMPİYONLUK GELMEZ ADAY OLMAYACAĞIM'

Önceliklerinin futbol branşında şampiyonluk olduğuna dikkat çeken Sadettin Saran, "Önümüzdeki kongre sadece bir seçim değil. Fenerbahçe'nin geleceği için stratejik bir karardır. Bizim için temel mesele son 11 yılda yapılamayanları nasıl hayata geçireceğimizdir. Ben başkan adayı olarak 1,5 yıl içinde şampiyonluk gelmezse yeniden aday olmayacağım. Fenerbahçeliler tutulmayan sözlerden yoruldu. Bizim önceliğimiz futbolda şampiyonluk" diye konuştu.

Adaylığının önünde engel olup, olmadığıyla ilgili gelen soru üzerine Saran, şu ifadeleri kullandı:

"Böyle bir ihtimal olsa ben aday olur muyum? Ben ve arkadaşlarım gerekli müracaatları yaptık. FIFA ve UEFA'yı da benim kadar bilen az vardır. 30 senedir onlarla iş yapıyoruz. Spor bakanlığının bizim devrimizi kabule etmemesi için hiçbir sebep yok. Sağı, solu karıştırmaya çalışanlar var. Korkunun ecele faydası yok. Benim hayatımda önceliğim her zaman ailem oldu. Sonrasında ise işim ve Fenerbahçe. Bu saatten sonra ikinci önceliğim Fenerbahçe. 35 sene önce tırnaklarımla kurduğum şirketimden feragat edeceğim. Fenerbahçe'ye zarar gelmeyecek. Ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar. İçiniz rahat olsun."

'BAHANELERE SIĞINMAK BİZE YAKIŞMAZ'

Tekmeye kafa uzatacak bir takım kuracaklarını belirten Sadettin Saran, "Ben eski sporcuyum. Mücadeleyi bilen biriyim. Burada dış ve iç etkenler var. Sadece dış etkenlere bağlamak yanlış. Kısır bir döngü içindeyiz. Belirli yerlere gidiliyor ama alt tabakaya gidilmiyor. Özellikle Ankara'da çok güçlü Fenerbahçeliler var. Her yerde bize destek olacak önemli insanlar var. Hareket geçirilmeyen insanlar var. Sadece bahanelere sığınmak bize yakışmaz. Tekmeye kafa uzatacak takım kuracağız. Geçen sene iki tane lüzumsuz mağlubiyet almasak şampiyonduk. Bu konuda emin olmasak zaten bu işe girmezdik" şeklinde konuştu.

'EL ELE ÇALIŞIP ŞAMPİYON YAPACAĞIZ'

Sarı-lacivertli ekibin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ile ilgili düşünceleri sorulan Saran, "Fenerbahçe için en iyisi nedir onu düşünüyorum. Bu saatten sonra alınan teknik direktör en iyi teknik direktördür. El ele çalışıp, inşallah şampiyon yapacağız. Ona her türlü desteği vereceğiz" dedi.

'ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYACAK İNSANLARDAN SEÇTİM'

Seçime 72 saat kalaya kadar listelerde değişiklik yapılabileceğini, görüşmeleri devam ettirdiğini ve birkaç değişiklik yapabileceğini ifade eden Saran, "Benim yönetimimi eleştirenler var. Yeteri kadar büyük isim yok diye. Biz daha önce büyük isimleri de gördük. Ben yönetimimi seçerken benden genç olmaları, başarılı olmalarına dikkat ettim. Hayatı boyunca başarılı olmuş insanlar ilk başarısızlıkta darmaduman olurlar. Fenerbahçe için elini taşın altına koyacak insanlardan seçtim. Birkaç değişiklik olabilir. Eksiklerimiz de var. Bir aidat sorunu yaşadık. Düşünce kalkmasını bilen bir zihniyetle bir ekip kurduk. Adama göre görev değil, göreve göre adam düşüncesiyle, doğru insanları doğru yere koyup benden sonra Fenerbahçe'ye faydalı olacak insanlar seçmeye çalıştım. İçim rahat, güzel, birbirine güvenen bir ekip oluşturduk. Aynı zamanda kendini çok ciddiye almayan, eğlenmesini bilen insanlar" ifadelerini kullandı.

'DEĞİŞİME İHTİYACI OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ'

Bugüne kadar neden aday olmadığına da açıklık getiren Saran, "Bazı şeyler benim dışımda oldu. 2 defa ihraç edildim. 2016 yılına kadar seçme seçilme hakkım yoktu. İlk kongre 2018'deydi. O zamanda Ali Bey'e teveccüh vardı. Ben onu destekledim. 2020'de 3 sene olmuştu aday olmadım. 2024'teki süreçte camiaya bir söz vermiştim. Bir sonraki seçimde adayım demiştim. Zamanlama olarak çok doğru bir zamanlama değil ama o sözü verdik. Fenerbahçe'nin değişişime ihtiyacı olduğunu görüyoruz. İnşallah değiştireceğiz. Tutulmayan sözleri tutacağız" diye konuştu.

'MUHTAÇMIŞ GİBİ BİR ALGI YARATILIYOR'

Fenerbahçe'de endişe verecek bir durumun olmadığına dikkat çeken Sadettin Saran, şöyle konuştu:

"Sürekli para konusu gündeme geliyor. Birileri bilerek yapıyor. Ben Fenerbahçeli olarak bundan rahatsızım. Koskoca dünya kulübü birilerinin cebine muhtaçmış gibi bir algı yaratılıyor. Fenerbahçe'de para bulma sorunu yok. Fenerbahçe'nin 300 milyon dolar geliri var. Aylık 4 milyon euro açığımız var. Ali Bey, Bankalar Birliği'nden çıkacağını söyledi. Biz de geri kalan borcu kapatacağız. Bizim birinci önceliğimiz şampiyonluk. Fenerbahçe'de kimseyi korkutacak, endişe verecek bir durum yok. Sponsorlar konusunda da çok ilgi var. Çok gelmek isteyen var. Fenerbahçe'de kaynak yaratma sorunu yok. Senelerdir olmadı. Bundan sonra olmaz diyemem. Bu biraz da sportif başarıyla alakalı. Fenerbahçe'de harcama sorunu var. Zamanında bana cimri derlerdi. Giderler çok önemli. İki türlü harcama var. İyi huylu ve kötü huylu. İyi huylu harcama, harcarsan geri gelir. Kötü olan harcarsın geri gelmez. Biz kötü huylu olanı sıfıra indireceğiz. Her türlü projeyi devam ettireceğiz. Futbolda önceliğimiz şampiyonluk olduğu için aksayabilir. Sorun yok, hepsini inceledik. Ben ekonomist değilim. Her işi erbabına bırakmak zihniyetiyle doğru insanlara incelettik. Zaten geçen sene aday olmayı düşündüğüm süreçte Ali Bey sağ olsun şeffaf bir şekilde bize açtı her yeri. O yüzden altından kalkacağımızdan şüphem yok"

'FUTBOLU YÖNETECEK KİŞİ ŞİMDİLİK BENİM'

Önemli isimlerden bir futbol aklı oluşturacaklarını belirten Saran, "Hocayla konuşmadan bunları söylemek yanlış olur. Samandıra'da bir ölü toprağı ar. Hocayla konuşacağız. Sonra değerlendireceğiz. Dortmund günlerinden gelen, futbolu çok iyi bilen bazı kulüplerin Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesine katkı sağlayan isimlerden bir futbol aklı oluşturacağız. Futbolu yönetecek kişi şimdilik benim" dedi.

'VAZGEÇME OLMADI'

Daha önce adaylığından neden vazgeçtiğiyle ilgili gelen soru üzerine Saran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vazgeçme olmadı. İlk aday olabileceğim seçim 2018'di. 2024'te takım şampiyonluğa gidiyordu. Ali Bey bırakırsa, adayım dedim. Yer yerinden oynadı. Şampiyonluğa giderken nasıl çıkarsın diye. Sonra Ali Bey'den bir randevu istedim. Görüştük, ben 'bırakırsan aday olacağım' dedim. 'Senden daha iyi yaparım' dedim gülerek. 'Düşünüyorum bırakmayı' dedi bana biraz süre ver dedi. Aday olmuş olmak için aday olacak değilim. 500 imzayı topla defterleri açarım dedi. Biz topladık imzayı. Daha sonra divan toplantısında Ali Bey sahip çıktı. Orada bana sahip çıkması hoşuma gitti. Sonra süreç uzadı ve ben yıpranmaya başladım. Conte, Mourinho gibi birçok isimle görüştüm. Mourinho beni aradı, sen benle görüştün ama kulüpten beni aradılar diye. Sonra Ali Bey'e ses kaydı attım. Aday olacaksan ben olmayayım diye. 7 Mayıs'ta bir tarih verdik. Bir vazgeçme yoktu. İlk gündeki duruşumuz neyse sonuna kadar öyleydi."

'SÜRECİ SAKİN YÜRÜTMEYE ÇALIŞIYORUM'

Örnek olmak adına seçim sürecini sakin yürütmeye çalıştığını sözlerine ekleyen Saran, "Birlik beraberliği siyaset yapmak için söylemiyorum. Bu işin içine girdikçe çok üzülüyorum. Birlik beraberlik diyenler bel altı vurmaya çalışıyorlar. Ülkenin hali kavga dövüş, gençlere çocuklara örnek olabilmek için süreci sakin yürütmeye çalışıyorum. Ali Bey'in ve benim etrafımdakilere rağmen iyi getirdik. Aziz Bey'den de görüşme isteyeceğim. Sonra değerlendiririm. Adaylık için bir destek istemeyeceğim. Hakan Bilal Kutlualp konusunda net söyledim. Kapımız açık gelmek istiyorsa konuşuruz dedim. Şu ana kadar haber çıkmadı" şeklinde konuştu. Saran, yarışı kazanma şansını nasıl görüyorsunuz sorusuna ise "İyi görüyorum" cevabını verdi.

'UYKU KAÇIRAN NASIL KAZANIRIM DEĞİL, NASIL BAŞARILI OLURUM'

Camiadaki herkesi dinlediğini sözlerine ekleyen Sadettin Saran, "Ali Bey'i eleştirmek için gelmedim. Biz herkesi dinliyoruz. Çözümün yarısı sorunu bilemektir. 3 şey öne çıkıyor. Benim uykumu kaçıran nasıl kazanırım değil, nasıl başarılı olurum. Başaramazsam bir daha aday olmayacağım diye taahhütte bulundum. Bugüne kadar oyuncular gitti geldi, sportif direktörler, teknik direktörler suçlandı. Kan değişimi başkanlıkta da lazım. 27 senedir 2 başkan arasında gidip geliniyor. 3 ana başlık. İşletişim sorunu, karar mekanizmamızda ve futbol aklında sorun var. Biz de bunları daha iyi yapacağımızı düşündüğümüz için adayız" dedi.

'ŞAMPİYON OLSA ADAY OLMAZDIM'

Futbol takımının geçen sene şampiyon olması halinde aday olmayacağını belirten Saran, "Biz 7 Mayıs'ta buluştuğumuzda çok iyi bir takım kuruyorum, 2 yeni yönetici alıyorum' dedi. Ali Bey hata yaptı ama hatalarından ders çıkarttı. Şampiyon olacağını düşünmüştüm. Şampiyon olsa aday olmazdım. Artık süresi doldu diye düşünüyorum" diye konuştu.

'KAPIDA İSTİFA DİYE BAĞIRANLARIN KOMBİNESİNİ İPTAL ETMEM'

Yapıcı eleştiriye açık olduğunu söyleyen Sadettin Saran, "Sosyal medya sadece Fenerbahçe değil tüm Türkiye'nin sorunu. Biz açık ve şeffaf olacağız. Ben yapıcı eleştiriye açık bir insanım. Bana kapıda istifa diye bağıranların kombinesini iptal etmem. Göreve göre adam, bu işin ehli insanlarla tribünden gelen insanlarla bu konuya eğileceğiz. Gerçekten zor bir camia. Benim ekibimden kampanyayı yürütenlerden eleştiriler geliyor. Dozu arttır, salla, bunu yaparsan 2 puan arttırırsın diyorlar. Ben bunu yapmayacağım diye söz vermiştim. Gençlere örnek olmak lazım. Oy alacağım diye popülist olacağım diye prensiplerimden taviz vermek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

'BRANŞLARDAKİ ŞAMPİYONLUKLAR DEVAM EDECEK'

Altyapı ve amatör branşlarla ilgili düşüncelerini aktaran Saran, "Eski bir sporcu olarak altyapılarda yanlış yapılıyor. Fenerbahçe'de değil Türk futbolu yapıyor. Altyapılarda kupa beklemek yanlıştır. Bunu milli sporcu babası olarak söylüyorum. Bulma değil yetiştirme sorunu var. Ufacık çocukların o yollarda heba olması doğru değil. Yarıştırma değil yetiştirme diye yaklaşacağız. Futboldaki başarısızlık gölge düşürdü. Barcelona başkanıyla görüştüm. Dünya kulübüyüz dedim, hafif alaycı bir yaklaşım gösterdi. Bütün branşlardaki şampiyonluklar devam edecek. Bizim için orası çok önemli" dedi.

Başkan Ali Koç'un Avrupa kulüpleriyle iyi ilişkilerinin olduğu, kendisinin de Avrupa ve dünya sporunda önemli yatırımları olması hatırlatılan Saran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa'nın içerik konusunda en büyük 3 şirketinden biriyiz. Bugün FIFA, UEFA, FIBA, NBA nereye giderseniz Saran'ı bilirler. Türkiye'den daha çok bilirler. Sonra ben ilerde başkan olmak istiyorsam, ne yapmam gerekir diye Saran Keskin'i aldım. 3'üncü Lig'den. Tesisini kazandırdık. O sene ikinci bitirdi. Bir üst lige çıksa batardım. Bütün maddi imkanlarımı oraya koydum genç yaşta. Her deplasmana gittim. Hiçbir maçı kaçırmadım. Sonra Aziz Bey beni yönetime davet etti. Çok hazır değildim ama başkan olmak istediğim için gerekli olduğunu düşündüm. Yönetimi kabul ettim. Sonra işler kötü gitti. Takım 6, 7'nci sıradayken oyuncuların isteğiyle futbol şube sorumlusu yaptılar. Samandıra'da yatıp kalktım. O süreç bana çok şey kazandırdı. Sonra ters düştük. Ters düştükten sonra küsmedim. Dortmund fırsatı çıktı. Kimse dokunmak istemiyordu. Hem batıp hem düşüyordu. Orada bir fırsat gördüm. Orada Koller gitmek üzereyken bizim dokunuşlarımızla kaldı. BİLD gazetesi, Dortmund ambleminin içine Türk bayrağı koyup haber yapıyordu. Bugüne geldim. Fenerbahçe'ye iyi başkan olacağımı düşündüğüm için fark yaratacağımı düşündüğüm için adayım. Benim ilişkilerim merhaba nasılsın, ben sana sponsor olayım ilişkileri değil. Bizim senelerdir oralarda ticaretten ve dostluk çerçevesinde süren ilişkiler. Fenerbahçe'nin daha da globalleşmesinde ve transferlerde alımlarda daha iyi fiyatlar alacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Çok daha faydası olacak."

'AYKUT KOCAMAN VE VOLKAN DEMİREL'İ DAVET EDECEKTİM'

Teknik direktörün belli olmaması durumunda seçimin hemen ardından Aykut Kocaman ve Volkan Demirel'i göreve çağıracağını söyleyen Sadettin Saran, "Hocayı konuşmak için çok geç. Ben beklerdim. Seçime 15, 20 gün var. Bu saatten sonra 1 dakika harcayacak vaktimiz yok. Hoca olmamış olsa Pazar akşamı Aykut Kocaman ve Volkan Demirel'i Samandıra'ya davet edecektim" dedi.

'BORÇ 21 ,5 MİLYAR'

Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin borcunun sorulması üzerine, "21,5 milyar TL borcu var" diye konuştu.

Göreve gelmesi halinde camianın önde gelen isimlerinden bir danışma kurulu kurmak istediğini belirten Sadettin Saran, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben şu anda 21 Eylül sonrasını düşünmüyorum. 21 Eylül'de kazanmak üzere. Ben herkesle tanışmak istiyorum. Samandıra'da çok vakit geçirmeyi düşünüyorum. Bizimle olmayan ama iyi Fenerbahçeli olan insanlardan, Mehmet Ali Aydınlar, Aziz Bey'i ziyaret edip danışma kurulu gibi bir şey kurmak istiyorum. Bence Ali Bey'in hatalarından birisi, gelir gelmez çok insan değişti. Onu Aziz Bey, onu Ali Bey getirmiş benim için önemli değil. İşini iyi yapıyorsa orada kalacak"

'FENERBAHÇE'NİN BAŞKANI OLARAK MİLLETİN KAPISINDA YATARIM'

Son olarak daha önce Süper Lig yayın ihalesine girmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Sadettin Saran, sözlerini şöyle noktaladı: "Bizi o ihaleye almamaya çalıştılar. Ona rağmen girdik. 65 milyon Euro senelik bitecekken o ihale biz 500 milyon Dolar para teklif ettik. Ortalık karıştı. Yayıncı kuruluş onlar niye giriyor dedi. Her türlü lobiye rağmen bizim teklifimiz kabul edildi. Sonra onlar arttırdı. Bize gelip arttıracak mısın dediler. Biz vereceğimiz üstünde vermiştik biraz. Kulüplere bizim sayemizde 300 milyon Dolar ekstra gelir geldi. Bizim elimizden kimse bir şey almadı. Bizim hakkımızı kimse gasp etmedi. Ben 50 yaşından sonra bir karar almıştım. Kimsenin kapısına gitmeyeceğim diye ve gitmedim. Şunu söylüyorum. Değil kapısına gitmek, Fenerbahçe başkanı olarak milletin kapısında yatarım. O yüzden hak koruyamama gibi bir şey söyleyenler yarım akıllı ya da kötü niyetli. Hiç kimsenin şüphesi olmasın"