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Polonya, Hollanda'yı 3-0 Yendi

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Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Polonya, Hollanda'yı 3-0 yendi. Polonya, kayıpsız devam etmenin mutluluğunu yaşadı.

Salon: Antalya

Hakemler: Vladimir Simonovic (İsviçre), Ziling Wang (Çin)

Hollanda : Keemink, Parkinson, Ter Horst, Van Garderen, Nimir, Wiltenburg (Plak, Koops, Ter Maat, Andringa, Weijer)

Polonya : Sliwka, Butryn, Kochanowski, Jakubizsak, Szalpuk, Komenda (Bednorz, Hawryluk, Boladz, Adamczyk)

Setler: 28-30, 23-25, 18-25

Süre: 85 dakika (35,26,24)

Voleybol FIVB Erkekler Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta Polonya, Hollanda'yı 3-0 yendi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi organizasyonunun Antalya etabında Hollanda ile Polonya karşılaştı.

Polonya, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Ligde ABD ve Kanada'nın ardından Hollanda'yı da yenmeyi başaran Polonya'da oyuncular, yollarına kayıpsız devam etmenin mutluluğunu yaşadı.

Organizasyondaki ilk maçında Slovenya'ya 3-2 yenilen, ikinci maçında ise Türkiye'yi mağlup eden Hollanda, bu yenilgi ile ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Ligde yarın, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Fransa ile karşılaşacağı maçın yanı sıra yarın Slovenya ile Kanada, Bulgaristan ile de ABD maçları oynanacak.

Organizasyonun Antalya etabında erkeklerin ilk hafta mücadeleleri, 26 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

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