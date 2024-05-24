- Osman Aşkın Bak : "Güzel ve sonlara doğru heyecanlı bir müsabaka oldu"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak :

"Elde edilen başarılar, Türkiye'nin sporda altyapı yatırımlarını ve organizasyon yeteneğini gösteriyor"

"2024 Avrupa Şampiyonası'nı evimizde gibi oynayacağız"

İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ziraat Türkiye Kupası Finali sonrası yaptığı açıklamada, iki takım taraftarlarının da güzel bir ambiyans oluşturduğunu dile getirerek, "Güzel ve sonlara doğru heyecanlı bir müsabaka oldu" dedi.

Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Rakibini 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, kupanın sahibi oldu. Maçın ve kupa töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, güzel bir atmosferde keyifli bir maç olduğunu söyleyerek, "İki güzide takımımızın karşılaştığı güzel bir final maçı oldu. Her iki kulübümüzün seyircileri de güzel bir ortam oluşturdular. Güzel ve sonlara doğru heyecanlı bir müsabaka oldu. İyi olanın kazanmasını temenni etmiştik. İyi mücadele ettiler. Kupayı kazanan Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz" diye konuştu.

"Elde edilen başarılar, Türkiye'nin sporda altyapı yatırımlarını ve organizasyon yeteneğini gösteriyor"

Spor alanında yapılan yatırımların olumlu geri dönüşleri olduğunu söyleyen Bakan Bak, " Türkiye, spora yaptığı yatırımların karşılığını almaya başladı. Cumhurbaşkanımızın sporun içerisinden gelmesi, eski bir futbolcu olması ve sporu çok iyi bilmesi, spora olan yatırımların çok daha fazla olduğunu sağladı diye değerlendirebiliriz. 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali'ni almamız, 2027 Avrupa Konferans Ligi Finali'ni de almamız Türkiye'nin sporda altyapı yatırımlarını ve organizasyon yeteneğini gösteriyor. İstanbul olarak bir tanesi geçtiğimiz yıl olmak üzere iki tane UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni organize ettik. Pek çok organizasyon yapıldı. Türkiye açısından başarılı bir süreç oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ayrıca biliyorsunuz 2032 Avrupa Şampiyonası'nı İtalya ile birlikte organize diyoruz. Türkiye sporda çağ atlamış ve yatırımlarına devam eden bir ülke. Bu güzel haberler bizi mutlu ediyor. Spor aynı zamanda endüstri ve turizm demek. Türkiye çekim noktası. Bu başarılar ülkemizin yatırım kapasitesini gösteriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"2024 Avrupa Şampiyonası'nı evimizde gibi oynayacağız"

A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olacağını vurgulayan Bakan Osman Aşkın Bak, "2024 Avrupa Şampiyonası öncesi milli takımımız iyi bir iş yaptı ve gruptan lider çıktı. Almanya bizim evimiz gibi. Bizler de orada olacağız. Grup maçlarında sırasıyla Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile oynayacağız. Genç bir takımımız var. İyi işler yapacağımıza inanıyoruz. Avrupa'da oynayan oyuncularımızın da performansları yükseliyor. Seyirci faktörü de önemli. Turnuvayı evimizde gibi oynayacağız" şeklinde konuştu.

2024 Paris Olimpiyatları'nın sorulması üzerine Bakan Osman Aşkın Bak, !"Olimpiyatlar için de sporcularımız çalışıyor. Onların da başarıları her branşta geliyor" diyerek sözlerini tamamladı.