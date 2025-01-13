Üye Girişi
Haberler
Özgür Özel'in konuşması sırasında 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganı atıldı

Özgür Özel konuşurken 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganları yükseldi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı gündemimizde

Ömer Çelik'ten Erdoğan'ın adaylığı için kritik mesaj
Ömer Çelik, Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği belediye başkanı hakkında konuştu

Ömer Çelik, AK Parti'ye davet edilen belediye başkanı hakkında konuştu
Narin Güran davasına ilişkin çarpıcı iddia: Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

İlk suçlama geldi! Anne Yüksel Güran, 'Salim yaptı' dedi

Olaylı derbinin yargılama süreci başladı: Fenerbahçeli isim ifade verecek

Olaylı derbinin yargılama süreci başladı: Fenerbahçeli isim ifade verecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de geçen sezonun 37. haftasında oynanan olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşananlarla ilgili yargılama süreci başladı. Sarı-lacivertli futbolculardan Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın, 6'şar yıl 9'ar aya kadar hapsi istendi. Mert Müldür'ün bir sonraki duruşma tanık olarak dinlenmesine karar verilirkeni, duruşma 19 Mart'a ertelendi.

Trendyol Süper Lig'de geçen sezonun 37. haftasında oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin futbolcular Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın, 6'şar yıl 9'ar aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, müşteki stadyum müdürü Ali Çelikkıran ile tutuksuz sanık eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve tarafların avukatları katıldı.

HULUSİ BELGÜ: KENDİMİ ARKADAŞLARIMI KORUMAK İÇİN HAREKET ETTİM

Duruşmada savunmasını yapan Belgü, olay günü maçı izlemek amacıyla stada geldiğini, müsabaka bittikten sonra da futbolcuları tebrik etmek için soyunma odasına gittiğini söyledi.

Fenerbahçe seyircisinin statta olduğu ve selamlama yapılacağının söylenmesi üzerine stadyuma çıktıklarını ancak Galatasaray tarafından bazı kişilerin kendilerine müdahalede bulunduğunu iddia eden sanık Belgü, kadın yöneticilerinin kulüp bayrağını açtığı sırada, bayrağa saldırı olduğunu öne sürdü.

Sanık Belgü, bu sırada kargaşa yaşandığını, olay anında kendisini ve arkadaşlarını korumak amacıyla hareket ettiğini belirterek, "Sonrasında müştekinin arkasından giderken görüntülerde görüldüğü gibi elim saçına takılmış olabilir. Tarafıma ve takımımıza ağır hakaretler oldu. Bütün stadyum Fenerbahçe'nin üzerine geldi. Bu nedenlerle kendimizi korumaya çalıştık." savunmasını yaptı.

ALİ ÇELİKKIRAN: ÇOK SAYIDA DARBE ALDIM

Müşteki Ali Çelikkıran da maçtan 70 dakika sonra Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un stadyuma geldiğini, bunun rutin olmayan bir durum olduğunu belirtti.

Koç geldikten sonra protokol tribününde bulunanların aşağıya çağrıldığını, bunun Galatasaray'ın izniyle olduğunu ifade eden Çelikkıran, şunları kaydetti:

"Ali Koç'la yan yana yürürken, 'Bizim seyircilerimiz çıktı. Sizin seyircileriniz çıktı. Şu an yaptığınız usulsüz.' diye söyledim. Kendisi de bana 'Kes lan. Siz bizim stadyumumuzda neler yaptınız.' şeklinde konuştu. Bütün bu süreçler kamerada görünür. Orta sahada bir de bayrak açıldı, kimse müdahale etmedi. Fotoğrafçısı ve kameramanı arkaya doğru abartılı bir şekilde sevinç gösterilerinde bulundular. Ben bu durumdan rahatsız oldum. Galatasaray da rahatsız oldu. Rencide edecek şekilde foto çekinmeye başladı. Takım doktoru saldırdı. Çok sayıda darbe aldım. Bana küfür eden kişi Hulusi Belgü'dür, şikayetçiyim."

HULUSİ BELGÜ: TEKME ATAN KİŞİ MERT HAKAN'DIR

Belgü, ağlayarak devam ettiği beyanında, "Odama gittim, eşim bana 'Sakin ol.' dedi. Odada eşim kızım ve kardeşlerim vardı. Tekme atan kişi Mert Hakan Yandaş'tır." ifadesini kullandı.

ARA KARAR: 19 MART'A ERTELENDİ, MERT MÜLDÜR İFADE VERECEK

Ara kararı açıklayan mahkeme, sanıklar Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın avukatlarının, müvekkilleri adına belgesiz mazeret sundukları gerekçesiyle taleplerinin reddine karar vererek, bu sanıkların zorla getirilmelerine hükmetti.

Mert Müldür, Ahmet Ketenci, Bora İsmail Bahçetepe ve Mesut Erbil'in bir sonraki duruşma tanık olarak dinlenmesine karar veren mahkeme, müştekide meydana gelen kemik kırığının eski veya yeni olup olmadığı, mümkünse kaç günlük olduğu konusunda Adli Tıp Kurumu'ndan ek rapor istenmesini kararlaştırdı. Duruşma eksik hususların giderilmesi için 19 Mart'a ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, stadyum müdürü Ali Çelikkıran "müşteki", futbolcular Jaden Quinn Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü, teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal "şüpheli" sıfatıyla yer alıyor.

İddianamede, 19 Mayıs'ta RAMS Park Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ardından Fenerbahçe Spor Kulübü teknik heyeti, yöneticileri ve futbolcularının galibiyet sevincini yaşamak üzere sahaya girmeleri sonrasında olay çıktığı anlatılıyor.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Metin Öztürk ve Erden Timur'un avukatları aracılığıyla savcılığa yaptıkları müracaat üzerine şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirilen iddianamede, sahada görevli polis memurlarının yaka kamera kayıtlarının Spor Güvenliği Şube Müdürlüğünden istendiği, gelen görüntülerin incelendiği ve kayıtların sessiz olduğu belirtiliyor.

İddianamede, stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın da şikayetçi olduğu ve soruşturma dosyasına sunduğu sağlık raporunda "servikal vertebra" (boyun kırığı) olduğunun tespit edildiği bilgisine yer veriliyor.

Çelikkıran'ın doktor raporlarıyla birlikte İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildiği ve sağlık durumuna ilişkin rapor aldırıldığı belirtilen iddianamede, ATK raporuna göre Çelikkıran'da tespit edilen C5 vertebra spinöz proçes kırığın, yaşamını tehlikeye sokmayan ancak basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı, yaşam fonksiyonlarına orta derecede etkisi olduğunun bildirildiği aktarılıyor.

İddianamede, tüm dosya kapsamına göre, maç sonrasında saha içindeki müsabaka alanında gerçekleşen olaylar sırasında, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek, Çelikkıran'ı tekme ve yumruk atmak suretiyle darbettikleri belirtiliyor.

Hulusi Belgü'nün arbede sonrasında Çelikkıran'ın arkasından gelerek saçını çektiği ve sırt kısmına vurduğuna dikkati çekilen iddianamede, şüphelilerin iştirak halinde müştekiye karşı suç işledikleri kaydediliyor.

İddianamede 5 sanığın, "vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama" ve "spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi" suçlarından 2'şer yıl 3'er aydan, 6'şar yıl 9'ar aya kadar hapisleri isteniyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Sergen'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş VAR hakemi önerisi
img

Ömer Çelik, AK Parti'ye davet edilen belediye başkanı hakkında konuştu
img

ABD'yi korkudan titreten tahmin! Hesaplar altüst oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya çekti' iddiası

Taksici ilaçla bayılttığı yolcusunu taciz edip videoya aldı
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta gol yağmuru var

Konya'da gol yağmuru var! Tempo bir an olsun düşmüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı

Erdoğan, merakla beklenen müjdelerini peş peşe sıraladı
Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor

Akaryakıta bu kez rekor zam geliyor!
Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen CHP'li belediye başkanından açıklama geldi

Erdoğan'ın AK Parti'ye davet ettiği CHP'li başkan konuştu
Erdoğan evlenmeyi düşünen gençlerin önüne konan istek listelerine ateş püskürdü

Sosyal medyaya düşen liste Erdoğan'ı küplere bindirdi

Son Dakika Haberleri

Konyaspor Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Konyaspor Fenerbahçe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 1 dersten kalınca belge alınır mı (lise)? Konyaspor Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Konyaspor Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Kızıl Goncalar bitti mi, yayından kaldırıldı mı FİNAL mi yaptı? KOSKİ Konya su kesintisi! 13-14 Ocak Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Survivor eleme adayları kim? 13 Ocak Pazartesi Survivor'da potada kimler var? İZSU İzmir su kesintisi! 13-14 Ocak Buca, Menderes, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 13-14 Ocak Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı 13 Ocak Pazartesi? Kızıl Goncalar neden yok? Bu akşam Kızıl Goncalar yeni bölüm yok mu, yen bölüm ne zaman? Bihter filmi hangi kanalda? Bihter izle NOW TV 13 Ocak Pazartesi!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.