Nilüfer Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u yendi
Hentbol Erkekler Süper Lig play-off sıralama etabında Nilüfer Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u serinin üçüncü maçında 33-31 yendi. Seride 2-1 öne geçen Nilüfer Belediyespor, dördüncülük maçında Spor Toto'yla karşı karşıya gelecek.
Hentbol Erkekler Süper Lig play-off sıralama etabında Nilüfer Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'u serinin üçüncü maçında 33-31 yendi.
Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 19-17 önde kapatan ev sahibi ekip, maçı da 33-31 kazandı.
Seride 2-1 öne geçerek rakibini eleyen Nilüfer Belediyespor, dördüncülük maçında 29 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de Porsuk Spor Salonu'nda saat 14.00'te Spor Toto'yla karşı karşıya gelecek.