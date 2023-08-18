Motofest On The Road: 8 Şehirde Konserler ve Binlerce Kilometrelik Sürüş

Rain Dogs Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen Motofest On The Road etkinliği, 3-10 Eylül tarihleri arasında 8 şehirde gerçekleştirilecek. Festival kapsamında her durakta konser ve parti düzenlenecek. İstanbul, Hendek, Ankara, Kütahya, Antalya, Denizli, Fethiye ve Palamutbükü rotasında gerçekleşecek olan etkinliğe motorcular ve motor kulüpleri katılabilecek. Ana sürüş kadrosu 40 motosiklet, 10 otomobil, 2 güvenlik aracı ve 1 sanatçı kulis aracından oluşacak. Ayrıca, yeterli katılım sağlandığında 20 motorlu ikinci bir grup da etkinliğe katılabilecek. Geçtiğimiz yıl Eskişehir, Kütahya, Denizli, Muğla ve İzmir'de düzenlenen etkinlik, 2022'de de yüzlerce motosiklet sürücüsünün katılımıyla gerçekleşmişti.

Motofest On The Road, 8 şehir, 8 konser ve bin 815 kilometre sürüş yoluyla 3-10 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Rain Dogs Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında, rotadaki her durakta konser ve parti düzenlenecek.

Festival rotası İstanbul, Hendek, Ankara, Kütahya, Antalya, Denizli, Fethiye ve Palamutbükü'nden oluşacak. Rotanın herhangi bir yerinde veya tamamında motorcular ve motor kulüpleri festivale katılabilecek.

Etkinliğin ana sürüş kadrosunun 40 motosiklet, 10 otomobil, 2 güvenlik aracı ve 1 sanatçı kulis aracından oluşması planlanıyor. Festivalde katılıma açık olacak 2. grup ise yeterli katılım sağlandığında 20 motor ile sınırlandırılacak. Takip grubuna isteyen motosiklet sürücüsü her tip motor ile başvuru yaparak katılım sağlayabilecek.

Oyuncu, müzisyen, sanatçı, iş insanı, yazar ve yönetmenlerin de yer aldığı etkinlik, 2022'de yüzlerce motosiklet sürücüsünün katılımıyla Eskişehir, Kütahya, Denizli, Muğla ve İzmir'de düzenlenmişti.