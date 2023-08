Motofest On The Road: 8 Şehirde Konserler ve Binlerce Kilometrelik Sürüş

Rain Dogs Motosiklet Kulübü tarafından düzenlenen Motofest On The Road etkinliği, 3-10 Eylül tarihleri arasında 8 şehirde gerçekleştirilecek. Festival kapsamında her durakta konser ve parti düzenlenecek. İstanbul, Hendek, Ankara, Kütahya, Antalya, Denizli, Fethiye ve Palamutbükü rotasında gerçekleşecek olan etkinliğe motorcular ve motor kulüpleri katılabilecek. Ana sürüş kadrosu 40 motosiklet, 10 otomobil, 2 güvenlik aracı ve 1 sanatçı kulis aracından oluşacak. Ayrıca, yeterli katılım sağlandığında 20 motorlu ikinci bir grup da etkinliğe katılabilecek. Geçtiğimiz yıl Eskişehir, Kütahya, Denizli, Muğla ve İzmir'de düzenlenen etkinlik, 2022'de de yüzlerce motosiklet sürücüsünün katılımıyla gerçekleşmişti.