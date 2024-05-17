Milli Dağcı Timur Taş, Rusya'da Uluslararası Açık Spor Tırmanış Yarışması'nda Türkiye adına en iyi süreyi elde etti

Milli dağcı Timur Taş, Rusya'da düzenlenen Uluslararası Açık Spor Tırmanış Yarışması'nda hız disiplininde 6.83 saniye ile uluslararası yarışmalarda Türkiye adına en iyi süreyi almayı başardı.

Türkiye Dağcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, hız tırmanış disiplininde 6.73 saniyelik süre ile Türkiye rekorunu elinde bulunduran milli sporcu Timur Taş, başkent Moskova'daki Uluslararası Açık Spor Tırmanış Yarışması'nda hız disiplininde 6.83 saniye ile uluslararası yarışmalarda Türkiye adına en iyi süreyi elde etti.

Türkiye Dağcılık Federasyonu, başarısından dolayı ay-yıldızlı sporcuyu, kulübü Ankara Yeti Dağcılık Spor Kulübünü ve Hız Milli Takım Antrenörü İsmail Öztürk'ü kutladı ve başarılarının devamını diledi.