Mert Şener'den Avni Yıldırım'a Tebrik Ziyareti

TÜRKİYE Eğitim Federasyonu (TEF) Genel Başkanı ve MES Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mert Şener, milli boksör Avni Yıldırım'a tebrik ziyareti gerçekleştirdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret eden Mert Şener, Türk boksunun zirvesindeki isimlerinden Avni Yıldırım'ın Dubai'deki maçını da takip etti. Profesyonel boks dünyasının önemli müsabakaları arasında yer alan ve Avni Yıldırım'ın Rus rakibi Sergey Gorokhov'u nakavtla mağlup ettiği maçı izleyen Şener, sonrasında Türk boksöre tebrik ziyareti gerçekleştirdi.

'YENİ ZAFERLER KAZANACAĞINA DAİR İNANCIMIZ TAM'

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TEF Genel Başkanı ve MES Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mert Şener, Avni Yıldırım'ın her zaman ve her yerde Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini ve Türk bayrağını dalgalandırdığını söyledi. Şener, "Kendisinin her zaman yanında olduğumuzun bilinmesini isteriz, kendisiyle gurur duyuyoruz. Türk boksunun zirvedeki isimlerinden Avni Yıldırım'ın yeni zaferler ve şampiyonluklar elde edeceğine dair inancımız tam" dedi.

Maçtan sonra gerçekleşen ziyarette yer alan Türkiye'nin Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan da maçı baştan sona heyecanla izlediğini belirterek, Avni Yıldırım'ı tebrik etti. Avni Yıldırım ise Başkonsolos Şaylan ile TEF Başkanı Şener'e teşekkür ederek, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.