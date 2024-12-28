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Mert Müldür, sevgilisine evlenme teklif etti

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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Koprena Andjela'ya evlilik teklifinde bulundu.

Fenerbahçe'nin ve A Milli Takımımızın önemli futbolcularından olan Mert Müldür, hayatında çok önemli bir karara imza attı.

SEVGİLİSİNE EVLENME TEKLİF ETTİ

25 yaşındaki futbolcu, sevgilisi Koprena Andjela ile evlenmek için ilk adımı attı. Milli sağ bek, uzun süredir birlikte olduğu 27 yaşındaki Andjela'ya evlenme teklifi etti.

Mert Müldür, sevgilisine evlenme teklif etti

Mert Müldür, sevgilisine evlenme teklif etti

PAYLAŞIMI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Mert Müldür, bu anları Instagram hesabından paylaştı. Genç futbolcunun Fenerbahçe ve milli takımdan arkadaşları ile sarı-lacivertli taraftarlar, bu paylaşıma yoğun ilgi gösterdi.

Mert Müldür, sevgilisine evlenme teklif etti

Mert Müldür, sevgilisine evlenme teklif etti

Mert Müldür, sevgilisine evlenme teklif etti

KOPENA ANDJELA KİMDİR

Avusturya'nın başkenti Viyana'da doğan Mert Müldür'ün müstakbel eşi Koprena Andjela, 27 yaşında ve spor ile iç içe bir hayatı var. Andjela, özellikle Mert'in annesi ile birlikte milli futbolcunun EURO 2024'te Gürcistan'a attığı maçta tribündeki yerini almış ve o anlarda gözyaşlarını tutamayan 27 yaşındaki Koprena, tüm Türkiye'nin kalbini fethetmişti.

Mert Müldür, sevgilisine evlenme teklif etti

Mert Müldür, sevgilisine evlenme teklif etti

Sosyal medyayı aktif kullanan Koprena'nın genellikle spor ve günlük yaşamından kesitler paylaştığı görülüyor. Kick boksla ilgilenen Koprena, geçtiğimiz aylarda Trabzonsporlu taraftarların Fenerbahçeli oyunculara saldırmasına gösterdiği tepki ile de gündem olmuştu. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yaşadığı korkuyu dile getiren Koprena Andjela, Mert'in saldırıyı uğradığı anın fotoğrafına "Kalbimin bir dakikalığına durduğu yer" notunu düşerek paylaşmıştı.

Mert Müldür, sevgilisine evlenme teklif etti

Mert Müldür, sevgilisine evlenme teklif etti

Mert Müldür, sevgilisine evlenme teklif etti
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıJY:

MERT MÜLDÜR İŞİNİ BİLİYOR. BİDE KEREM'İN KİNE BAKINCA İNSAN ACIYOR YA. O KADAR PARA ÜN ANCA ONUMU BULMUŞ KEREM YA YAZIK.

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Haber YorumlarıMGk:

Modern hayat da kadın zengin erkeğin başta cinsellik olmak üzere ihtiyaçlarını karşılayan bir meta(!) .. İslami hayatta ki gibi hanım hatun bakışıyla bakanların nasıl kıskanmaz sorusuna cevap bulma ihtimali yok

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Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

acaba para olmasa bu badem san bakar mi

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

aslında sıfırını alabilirdi koltuğun poşetleri yok muhtemelen birisi yırtıp kullanmış ikinci el olmalı umarım arızalanıp yolda bırakmaz yola çıkmadan bakımını yaptırıp yağını suyunu tuzunu antifirizini tamamlasa iyi olur

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