Mardin'de Okul Sporları Faaliyetleri Son Buldu

Mardin'de okul sporları faaliyetleri kapsamında okullar arası Gençler Futsal İl Birinciliği müsabakaları, kızlar ve erkekler kategorilerinde yapılan final müsabakalarının ardından sona erdi. Bütün maçlarda galip gelen Mazıdağı Anadolu Lisesi, kızlar ve erkekler kategorisinde şampiyon oldu.

Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen okul sporları faaliyetleri kapsamında okullar arası Gençler Futsal İl Birinciliği turnuvası sona erdi. Artuklu Spor Salonu'nda oynanan maçlarda okullardan gelen öğrenciler takımlarını coşkuyla destekledi. Müsabakalar sonunda şampiyonluk ipini kızlar ve erkekler kategorisinde Mazıdağı Anadolu Lisesi göğüsledi.

Müsabakalar boyunca centilmence hareketlerinden dolayı tüm oyuncuları tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, derece alan takımlara kupa ve madalyalarını takdim etti. - MARDİN