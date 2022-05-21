Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor'un Onursal Başkanı Lütfü Savaş, " Ömer Erdoğan, istediği sürece Hatayspor'da kalır" dedi.

Hatayspor'un Onursal Başkanı Lütfü Savaş, D-Smart'ta yayınlanan Futbol Smart programına konuk oldu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Başkan Savaş, Hatayspor'un önümüzdeki sezonlarda uygulayacağı stratejilerden bahsetti.

Lütfü Savaş: "Bu sene yeniden yapılanma yapacağız"

Hatayspor'u kendi kendine yeten bir takım yapmak istediklerini söyleyen Lütfü Savaş, "Bu sezonu ortalarda bitiriyoruz. Hedefimiz ilk 10'du. Geçen seneye göre biraz başarısız olduğumuz görülüyor. Sorumluluk benden itibaren hepimize aittir. Bize tecrübe gerekiyor, daha iyi hazırlanıp daha başarılı olacağız. Bu sene yeniden yapılanma yapacağız. Amacımız hem ligde kalıcı olmak, hem kendi kendine yeten bir takım olmak, hem de önümüzdeki yıllar için başarılı olacak adımları atmak. Altyapı ve tesisleşmede Ajax sistemini Hatay'da uygulamak istiyoruz. Altyapı oyuncuları ile A takım oyuncuları aynı yerde vakit geçirecekler. Çok para edecek oyuncumuz olursa yollarımızı ayırabiliriz. Hem yurt içinden hem yurt dışından gelecek vaat eden oyuncuları transfer edeceğiz. Önümüzdeki sezon ilk hedefimiz ayakta kalmak olacak" ifadelerini kullandı.

"Avrupa'ya gideceğim derse önünü kapatmayız"

Teknik direktör Ömer Erdoğan'ın akıbeti hakkında gelen soruları da yanıtlayan Savaş, "Ömer Erdoğan ne kadar istiyorsa Hatayspor'da kalır. Eğer Avrupa'ya gideceğim derse önünü kapatmayız. Adama Traore'nin sözleşmesi bitiyor. Opsiyonu bitti. Eğer kalmak isterse anlaşırız ama şu an serbest kalacak gibi duruyor. 3 yıl sonra Avrupa'da yarışan bir Hatayspor göreceksiniz" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor