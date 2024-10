Kemer'de Dünyanın Eşsiz Dağ Bisikleti Yarışı: Sky To Sea

Gökyüzünden denize dağ bisikleti heyecanı Kemer'de yaşanacak

İSTANBUL, - SKY To Sea Dağ Bisikleti Yarışı, 18-20 Nisan 2025 tarihinde Kemer'de gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin gözde bisiklet turizmi destinasyonu Kemer, sıra dışı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Antalya'nın Kemer ilçesinde Tahtalı Dağı'nın 2365 m karlı zirvesinden Akdeniz'e uzanan dünyanın en benzersiz coğrafyasında eşsiz bir dağ bisikleti yarışı Sky To Sea, birbirinden önemli isimler ağırlayacak. 18-20 Nisan 2025 tarihinde 3'üncüsü gerçekleşecek organizasyon için kayıtlar ise sürüyor.

Dünyanın en zorlu bisiklet yarışları arasında yer alan Sky To Sea'de yer alan sporcular, Tahtalı Dağı'nın zirvesinden alacakları start ile mücadeleye başlayacaklar. 2 bin 365 m yüksekliğe teleferikle çıktıktan sonra plaja ulaşacak sporcular, yarışı bisikletleri ile denize atlayarak noktalayacaklar. Özellikle yurt dışından katılımcıların dikkatini çeken Sky To Sea MTB Enduro'da kayıtlar başladı. Türkiye'nin en ekstrem bisiklet yarışı olma özelliğini de elinde bulunduran organizasyona İngiltere, Güney Afrika ve Almanya başta bir çok ülkeden sporcu katılacak. Dünyada karlı dağ zirvesinden başlayarak denizde biten tek yarış olmasıyla beğenileri toplayan Sky To Sea MTB Enduro'da pedal basmak isteyen sporcular, 34 kilometrelik zorlu parkurda mücadele edecek. Dayanıklılığın test edileceği organizasyonda, Olympos Dağı'nın kayalıkları, dere yatakları, orman içerisindeki zorlu patika geçişlerinin ardından sporcular Kemer plajında kurulacak rampa sayesinde Akdeniz ile buluşacak.

ÖMER NİZAM: DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK

Sky To Sea Dağ Bisikleti Yarışı Organizatörü Ömer Nizam, etkinliğin 2025 yılında üçüncüsünü gerçekleştireceklerini ifade ederek, "Organizasyon ülkemizdeki enduro dağ bisikleti branşının öncüleri arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra dünyada dağ zirvesinde kar üzerinde başlayıp da denizde biten başka bir yarış bulunmuyor. Bu sebeple de çok kısa bir zamanda yarışımız dünya sporcularının dikkatini çekti ve popüler bir hale geldi. Ülkemizdeki bisiklet turizmi potansiyeli açısından da ayrı bir öneme sahip olan yarış, dünya arenası için bir fırsat. Antalya ve Toros Dağları, bisiklet sporu için çok büyük potansiyele sahip. Birçok ülkeden sporcu hatta ülkemize daha önce hiç gelmemiş yarışçılar bu sayede gelmiş olacak. Bölgemizin tanıtımı ve spor turizmi açısından çok değerli bir işe imza atıyoruz" dedi.