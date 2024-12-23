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Keçiören'de 3. Geleneksel Aileler Arası Badminton Şampiyonası Gerçekleşti

Keçiören'de 3. Geleneksel Aileler Arası Badminton Şampiyonası Gerçekleşti
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Keçiören'deki Taha Akgül Spor Salonu, 20-22 Aralık tarihleri arasında 3. Geleneksel Aileler Arası Badminton İlçe Şampiyonasına ev sahipliği yaptı. Keçiören Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen şampiyonada, aile bireyleri 7 farklı kategoride birlikte yarıştı. Şampiyonanın açılışını Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Ankara İl Başkan Yardımcısı Çağrı Oktar yaptı.

Keçiören'de bulunan Taha Akgül Spor Salonu, 20-22 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 3. Geleneksel Aileler Arası Badminton İlçe Şampiyonasına ev sahipliği yaptı.

Keçiören Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen şampiyonada, aile bireylerinin birlikte mücadele ettiği yedi farklı kategori yer aldı.

Keçiören'de 3. Geleneksel Aileler Arası Badminton Şampiyonası Gerçekleşti

Anne-Kız, Anne-Oğul, Baba-Kız, Baba-Oğul, Kardeş, Dede-Torun, Nine-Torun kategorilerinde yarışan aileler eğlenceli vakit geçirdi.

Şampiyonanın açılışını Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Ankara İl Başkan Yardımcısı Çağrı Oktar yaptı.

Keçiören'de 3. Geleneksel Aileler Arası Badminton Şampiyonası Gerçekleşti

Turnuvanın ödül törenine AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Kadir Karapınar, İlçe Yönetimi ve Belediye Meclis Üyeleri, Keçiören Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Akışık, Badminton Ankara İl Temsilcisi Mehmet Tolga Dural ve aileler katıldı.

Keçiören'de 3. Geleneksel Aileler Arası Badminton Şampiyonası Gerçekleşti

Milletvekili Zeynep Yıldız, sporcularla birlikte badminton oynayarak organizasyona renk kattı ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Yıldız, sporun aile bağlarını güçlendiren bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaparak Keçiören Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne teşekkürlerini iletti.

Keçiören'de 3. Geleneksel Aileler Arası Badminton Şampiyonası Gerçekleşti

Şampiyona, aileler arasında kıyasıya rekabete sahne olurken sporun birlik ve dayanışma gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Keçiören'de 3. Geleneksel Aileler Arası Badminton Şampiyonası Gerçekleşti

Keçiören'de 3. Geleneksel Aileler Arası Badminton Şampiyonası Gerçekleşti

Haberler.com / Fatih Kocatürk - Spor
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