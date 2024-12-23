Keçiören'de 3. Geleneksel Aileler Arası Badminton Şampiyonası Gerçekleşti

Keçiören'de bulunan Taha Akgül Spor Salonu, 20-22 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 3. Geleneksel Aileler Arası Badminton İlçe Şampiyonasına ev sahipliği yaptı.

Keçiören Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen şampiyonada, aile bireylerinin birlikte mücadele ettiği yedi farklı kategori yer aldı.

Anne-Kız, Anne-Oğul, Baba-Kız, Baba-Oğul, Kardeş, Dede-Torun, Nine-Torun kategorilerinde yarışan aileler eğlenceli vakit geçirdi.

Şampiyonanın açılışını Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Ankara İl Başkan Yardımcısı Çağrı Oktar yaptı.

Turnuvanın ödül törenine AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Kadir Karapınar, İlçe Yönetimi ve Belediye Meclis Üyeleri, Keçiören Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Akışık, Badminton Ankara İl Temsilcisi Mehmet Tolga Dural ve aileler katıldı.

Milletvekili Zeynep Yıldız, sporcularla birlikte badminton oynayarak organizasyona renk kattı ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Yıldız, sporun aile bağlarını güçlendiren bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaparak Keçiören Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne teşekkürlerini iletti.

Şampiyona, aileler arasında kıyasıya rekabete sahne olurken sporun birlik ve dayanışma gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.