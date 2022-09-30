Kayseri spor haberi... Trabzonspor, Kayseri'ye gitti
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Kayseri spor haberi: Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maç için Kayseri'ye gitti.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapacağı maç için Kayseri'ye gitti.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavili takım, daha sonra THY'ye ait özel uçakla Kayseri'ye hareket etti.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Spor