Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonu Hamza Eren Göksu'yu Kabul Etti

Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olan Hamza Eren Göksu'yu kabul eden Kastamonu Valisi Meftun Dallı, "Gençlerimize imkanlarımız dahilinde, her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, 23 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Kick Boks Gençler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Hamza Eren Göksu Low Kick kategorisinde, 51 kiloda dünya şampiyonu oldu. Kastamonu Valisi Meftun Dallı, şampiyonanın ardından Türkiye'ye dönen Hamza Eren Göksu ve hocası Eldar Elizade ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak'ı makamında kabul etti. Ziyarette konuşan Vali Dallı, Hamza Eren Göksu'yu tebrik ederek hediye takdiminde bulundu.

Her zaman gençlerin yanında olacaklarını belirten Vali Dallı, "Hamza'nın uluslararası alanda elde ettiği başarıdan ne kadar mutlu olsak azdır. Başarılarından dolayı kendisini ve hocasını tebrik ediyorum. Her zaman yanlarında olacak, gençlerimize imkanlarımız dahilinde, her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi. - KASTAMONU