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Kasımpaşa, Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna kattı

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Kasımpaşa, Gaziantep FK'dan ayrılan futbolcu Oğulcan Çağlayan'ı transfer etti. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu ile yapılan sözleşme Türkiye Futbol Federasyonu tarafından onaylandı.

Kasımpaşa, Gaziantep FK'dan ayrılan futbolcu Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna dahil etti.

Lacivert-beyazlı kulübün, orta sahada görev yapan 27 yaşındaki futbolcu ile imzaladığı sözleşme, Türkiye Futbol Federasyonunun bilgi sistemine işlendi.

Oğulcan Çağlayan, kariyerinde Gaziantepspor, Kayseri Erciyesspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Eyüpspor, Giresunspor, Pendikspor ve Gaziantep FK'nin formalarını giydi.

Kaynak: AA / Spor

Oğulcan Çağlayan Gaziantep FK Kasımpaşa Türkiye Futbol Spor Güncel Haberler

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