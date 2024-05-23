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Karabağlar'da Spor Müsabakalarında Başarı Elde Eden Öğrencilere Ödüller Verildi

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen okullar arası spor müsabakalarında başarı elde eden öğrencilere ödülleri törenle verildi. Ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleştirilen müsabakalarda 916 madalya ve 152 kupa sahiplerini buldu.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde okullar arası spor müsabakalarında başarı elde eden öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Karabağlar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'ndeki etkinlikte, 2 bin 443 gencin katılımıyla ortaokul ve lise düzeyinde gerçekleştirilen spor müsabakalarda 916 madalya ve 152 kupa sahiplerini buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, yarınların teminatı olarak gördükleri gençliğin sporla daha zinde, ahlaklı, vatanına, milletine, milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetişecekleri inancıyla hareket ettiklerini söyledi.

Devletin spora ve sporcuya yatırımı önemseyen hizmetlerle, gençleri sağlıklı ve temiz bir geleceğe ulaştırma gayretinin önemine değinen Öneği, derece alan öğrencileri kutladı.

Kaynak: AA / Spor

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