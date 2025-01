İzmit'in kadın basketbolcuları rotayı Nesibe Aydın maçına çevirdi

off oynamak" olarak güncellediklerini belirtti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin en genç takımı Danilos Pizza, Nesibe Aydın maçının hazırlıklarını sürdürdü. Amerikalı oyun kurucu Zia Alexandria Cooke ve Bodrum Basketbol'dan alınan Yağmur Kübra Taşar da İzmit ekibinde ilk antrenmanına çıktı. Süper Lig'de oynadığı 14 karşılaşmada 5 galibiyet alan Kocaeli temsilcisi 19 puanla 9. sırada yer alıyor. Nesibe Aydın ise 20 puanla 6. sırada bulunuyor. İki ekip arasındaki mücadele yarın saat 15.00'de Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Salonu'nda oynanacak.

"Eksik kalmayalım diye 5. yabancıyı aldık"

İzmit ekibinde Başantrenör Hasan Fırat Okul, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine transferden ligdeki hedeflerine, oyuncuların durumundan yeni beklentilerine kadar birçok konuya dair özel açıklamalarda bulundu. Okul, "Çok risk alınmaması gereken bir döneme girdik. O yüzden yabancı konusunda da bir tane destek almak istedik. Çünkü oyuncularda sakatlık oluyor. Şimdi 2 günde bir, 3 günde bir maçlar olacak. Öyle bir dönemdeyken 2 tane maç kaçırmamız, eksik yabancıyla yakalanmamız gerçekten sıkıntı. Mesela; Çukurova maçında gardımız Destanni Henderson yoktu. Dizinden iğne olmuştu, dinlenmesi gerekiyordu. Bu maç olacak inşallah. O yüzden yeni yabancımızı takıma destek olsun diye aldık. 'Biz her hafta seçelim, 5 yabancıdan birini dışarıda bırakalım' derken Terezia (Terezia Palenikova) muhtemelen covid oldu, 3 gündür evde yatıyor. İnfluenza dediler. Bu tip sebeplerden dolayı bu oyuncuyu aldık. Sahaya çıktığımızda rakipler hep 4 yabancılı oluyor, biz eksik kalmayalım, bu handikabımız sahada gözükmesin diye bu transferi yaptık" dedi.

"Hedefimiz düşmemek değil, play-off oynamak"

Sahaya eksiksiz çıkmanın değerli olduğunu ifade eden 45 yaşındaki çalıştırıcı, "4 yabancılı sistemde herhangi bir oyuncunuz, bir parçanız olmadığı zaman her şey yuvarlanıyor. Dengeli gitmiyor. Şu anda düşmemek adına önemli bir avantaj elde ettik ama aşağısı çok karışık. Ormanspor aşağıdan yukarıyı zorluyor; 3 galibiyeti var. Bizim 5 galibiyetimiz var. Kayseri 4 galibiyette, BOTAŞ 4 galibiyette, Tarsus 5 galibiyette. Şu an ortalık çok karışık durumda. 2 galibiyetle play-off'a girebilir, 2 mağlubiyetle bir anda düşme potasında olabiliriz. Bunun sebebi; bu sene 4 takımın düşüyor olması. Normalde her sene 2 takım düşüyordu. Önümüzdeki sene 14'lü sistemdeki ligin takım sayısını 12'ye indirmek istiyorlar. Her şey normal olsaydı şu anda keyfimize bakıyorduk. Ama bu zorluğu yaşayacağız. Hedefimiz düşme potası değil, tamamen play-off. Bu gücümüz var. Bazı maçlarda bunu net bir şekilde gösterdiğimiz gibi hep beraber hedefe odaklanıp yukarıya doğru çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

"Zoru başarmak için uğraşıyoruz"

Rakiplerin transferleriyle kadrosunu daha güçlendirdiği dönemde ligdeki dengeleri de yorumlayan deneyimli Başantrenör Hasan Fırat Okul, "Ormanspor özellikle 2 tane oyuncu aldı. 2 yabancısını değiştirdi ve daha iyi isimleri aldı. Bizim maddi olarak ulaşamadığımız oyuncuları aldılar. Yani 'Eyvah düşüyoruz. Ne oluyor?' denince kesenin ağzını açtılar. Bunlar devlet kurumları. Bize göre daha rahat hareket edebiliyorlar. Sonuçta arkalarında ciddi anlamda güç var. Kadın basketbolunda onların desteklemesi bizim adımıza çok değerli. Çünkü öbür türlü kulüp, takım kalmayacak. Oralarda işler, insanların o hareketleri yapabilmesi bazen dengeleri değiştiriyor. Mesela biz ligin ikinci haftasında Bodrum ile en güçlü haliyle oynadık ve kaybettik. O Bodrum dağıldı. Rakiplerimiz zayıf Bodrum'dan galibiyetler aldı. Bu tip dengesizlikler oldu. Ligde zaten 2 tane takım çekilmişti. Çekilen iki takımın üstüne biz 14'lü fikstür oynamak zorunda kaldık. Gerçekten bu dengesizlikler, fikstür avantajı veya dezavantajı, kime ne denk geliyor emin olamıyoruz. Bundan dolayı da lig bu hale geldi. Zoru başarmak için uğraşıyoruz, işimiz bu. En iyisini yapmak için devam edeceğiz" diye konuştu.

"Halkımızı davet etmeye devam edeceğiz"

Cumartesi günkü maça Kocaeli halkını davet etmeyi de ihmal etmeyen Fırat Okul, "Halkımız hafta sonu ücretsiz bir şekilde eğlenceli vakit geçirmek için çocuklarla beraber buraya gelebilir. Bize destek olmalarını istiyoruz. Cumartesi günü insanlar çalışıyor, pazar günleri de burada pazar kuruluyor ve gerçekten sıkıntı var. Biz halkımızı davet etmeye devam edeceğiz. Yine en azından bin kişilik bir grup oluyor ama salon çok büyük olduğu için gözükmüyor. Bununla ilgili çalışmamız devam edecek. Şu anda Kocaeli'de Süper Lig'de olan tek takımız. Hep beraber bizi desteklemek için gelsinler" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ