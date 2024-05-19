İzmir Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Zena'yı 10-6 yenerek finalde avantaj sağladı
Kadınlar Sutopu 1. Lig finali ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray Zena'yı 10-6 yenerek rövanş için avantaj sağladı. Şampiyonun belli olacağı rövanş maçı ise 25 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak.
Kadınlar Sutopu 1. Lig finali ilk maçında İzmir Büyükşehir Beldiyespor, Galatasaray Zena'yı 10-6 yendi.
İzmir Büyükşehir Belediyespor, Ege Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu'nda konuk ettiği Galatasaray Zena'yı 10-6 yenerek rövanş için avantaj sağladı.
1. Lig şampiyonunun belli olacağı Galatasaray Zena ile İzmir Büyükşehir Belediyespor arasındaki müsabaka, 25 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak.