İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Fenerbahçe'yi Tebrik Etti

Trendyol Süper Lig'in son haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen İstanbulspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, sarı-lacivertlileri topladıkları 99 puandan dolayı tebrik etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, maçtan önce kendilerini şampiyonluk yarışı sürecinin dışında tutmaya çalıştıklarını belirtti.

Eksik oyuncular sebebiyle 19 yaş altı takımından takviyelerle buraya geldiklerini vurgulayan Korkmaz, "İstanbulspor sezon başından beri kısıtlı kadroyla mücadele veriyor. Hep olumlu futbol oynadık, bu maçta da buraya gelirken bunu burada da sürdürmek istedik. Süreyi yemeden, futbol adına bir şey üretmek için geldik. Fenerbahçe'yi durdurmaya çalıştık, üretmeye çalıştık ama hücumda zayıf kaldık. Sahada olan arkadaşlar elinden geleni yaptılar. Şampiyonluk sebebiyle tabii Galatasaray'ı tebrik ediyorum ama iki takımı da tebrik etmek istiyorum. 99 puan almış bir takıma sonuç alamadığı için eleştiri olacak ama ben bir futbol adamı olarak tebrik etmek istiyorum." diye konuştu.

Gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek İstanbulspor'un teknik direktörü Korkmaz, denk bütçelerle bir takım kuracaklarını da sözlerine ekledi.