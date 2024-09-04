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İsmail Turgut Öksüz, Trabzon Dernekler Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı

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Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz, Trabzon Dernekler Federasyonu başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

- İsmail Turgut Öksüz, Trabzon Dernekler Federasyonu başkanlığına adaylığını açıkladı

İSTANBUL - Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz, Trabzon Dernekler Federasyonu başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği Başkanı İsmail Turgut Öksüz, Trabzon Dernekler Federasyonu başkanlığına adaylığını düzenlediği basın toplantısı ile açıkladı. İstanbul Bahçelievler'de bir mekanda yapılan adaylık tanıtım toplantısında konuşan İsmail Turgut Öksüz, "Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği'nin yönetimine geldiğimizde güzel hizmetler yapmanın sözünü verdik. 2003-2004 yılında Kuzey Yıldızı Trabzonsporlular Derneği ile yollarımız kesişti. O gün kendime 'Trabzonlu veya başka bir yerden olsun bir tane çocuğumuzu, bir tane kızımızı kötü yola düşmekten kurtarabilirsek, Allah'a hamdolsun diyeceğim ve bütün hayatımı bu şekilde devam ettireceğim' dedim. Ben dernekçiliği gönülden yapıyorum. Severek, isteyerek ve bilerek yapıyorum. Burada bütün dernek başkanlarının vermiş olduğu mücadeleden almış olduğumuz örnekler var. Bir derneğin başkanı olacağım diye kimsenin elini öpmedim, öpmeyeceğim de, kimseye yalvarmadım, yalvarmayacağım da. Çünkü ben bunu gönülden yapıyorum. Hiçbir Trabzonlunun başını yere eğecek hiçbir projeyi Allah'ın hiçbir kulu bana yaptıramayacak. Bunun namus sözünü veriyorum" ifadelerini kullandı.

"Trabzon Dernekler Federasyonu benin için amaç değil, araçtır"

Trabzon Dernekler Federasyonu'nun kendisi için bir amaç değil, araç olduğunu dile getiren Öksüz, "Trabzon Dernekler Federasyonu benin için amaç değil, araçtır. Trabzon Dernekler Federasyonu, Trabzonlu'ya ve ülke insanına doğru hizmet edebilmek için araçtır. Doğru yolda gidebilmek için araçtır. Trabzonluların her zaman söylediği bir laf var; 'Bize her yer Trabzon'. Biz doğduğumuz memleketi nasıl seviyorsak Türkiye'nin her karış toprağını da öyle seviyoruz. Bu yüzden 'Bize her yer Trabzon' diyoruz" şeklinde konuştu.

Son olarak kendisine destek olan herkese teşekkür eden İsmail Turgut Öksüz, "Trabzon Dernekler Federasyonu'na adayım. Benim bu adaylıktan çekilmek için bir anım var. Tek bir şeklide çekilebilirim. Yaradan canımı alırsa çekilirim. Bu güne kadar bana inanan, benimle yol yürüyen, bundan sonra yürüdüğümüz yolu bana hedef gösteren gençlere de sözüm olsun. O hedefe belki ulaşamam ama o hedefe ulaşmak için mücadele sözü veriyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İsmail Turgut Trabzon

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