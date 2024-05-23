Hentbol Kadınlar Süper Lig Play-off Final Serisi Üçüncü Maçı Yarın Oynanacak

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi üçüncü maçında Yenimahalle Belediyespor, yarın Armada Praxis Yalıkavak'ı konuk edecek.

Ankara'daki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Şampiyonluk serisinde 1-1'lik eşitlik bulunuyor.

Serinin ilk 2 maçı sezonu daha üst sırada tamamlayan Armada Praxis Yalıkavak'ın ev sahipliğinde oynanmıştı.

İlk maçı 35-31 Yenimahalle Belediyespor, ikinci karşılaşmayı ise 35-26 Armada Praxis Yalıkavak kazanmıştı.

Final serisinde dördüncü maç da 26 Mayıs Pazar günü Ankara'da oynanacak. Seride üç galibiyet elde eden takım, şampiyonluğa ulaşacak.