Hasan Arat: Beşiktaş ticari menfaatlerinizi tatmin edeceğiniz yer değildir

Beşiktaş Kulübü'nün 01.06.2023 - 31.05.2024 dönemi Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda yapılıyor. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, kongre üyelerine seslendi. Yaşanan terör olaylarını kınayarak sözlerine başlayan Arat, "Devletimizin ve milletimizin huzurunu hedef alan hain terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Tüm camiamız, yönetim kurulumuz ve kurullarımızın adına terörü bir kez daha lanetliyoruz. Bu tip saldırılar ülkemizin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü asla sarsmayacaktır. Tehdit nereden gelirse gelsin Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi: 'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.' Cumhuriyetimizin 101'inci yılını gururla ve heyecanla kutluyoruz. Kanla ve irfanla kurulmuş cumhuriyetimiz yüce milletimizin büyük eseridir. Bu anlamlı gün vesilesiyle Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehitlerimizi, gazilerimizi ve kurtuluş savaşımızın her safhasında, ordumuzun yanında olan, milletimizin her ferdini rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Arat konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet gücünü halktan alan bir özgürlük iradesidir. 120 yıllık Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Balkanlarda, Çanakkale'de, Sakarya'da, Afyon'da aziz vatanımızın savunmasına koşan milli mücadelede saflarında yerini alarak şehit düşmüş, gazi olmuş, her sporcusu ve mensubu gururumuzdur. Beşiktaşlılar böyle bir ecdadın emanetçisi olmakla gurur duymalı ve her Beşiktaşlı bu bilinci genç Beşiktaşlılara kazandırmaya kendini görev bilmelidir. 3 Aralık 2023 tarihinde yaptığımız seçimden bu yana 10 ay 22 gün geçti. Ben burada huzurlarınızda bu 10 aylık serüvende gecesini gündüzüne katan işini bırakan, ailesinden büyük emekle ayrılan, burada bize büyük mücadele ve yardımcı olan ve sizlerin seçtiği değerli yönetim kurulu üyelerime tek tek teşekkür etmek istiyorum. Bu 10 aylık dönemde çok zor zamanlar geçirdik ve her zaman güveninizi eksik etmediniz. Hep yanımızda oldunuz. Bu geçen 328 günde şifrelerin kulüpte ne kadar kritik olduğu ortaya çıktı. Bu şifreler daha fazla gün içinden çıkmaya devam edecek ve siz değerli genel kurul üyeleri, 3 Aralık günü Akatlar'da saatlerce, kilometrelerce kuyrukta oy kullanmak için beklediğiniz ve bize bu yetkiyi verdiğiniz genel kurulu şereflendirdiniz ve bizler de bugün yapmış olduğumuz bu on aylık görevin sizlere hesabını vermek için. Mustafa Kemal Atatürk 28 Ekim 1923 akşamı Çankaya Köşkü'nde milletimizin kaderini tayin eden şu cümleyi söyledi: 'Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz.' Mustafa Kemal Paşa bu kararı ne zaman aldı biliyor musunuz' Temmuz 1919'da Erzurum Kongresi'ne giderken yolda eski Osmanlı valisi ve milletvekili Mazhar Müfit Kansu'ya şöyle demişti: 'Yaz Mazhar, vakti gelince hakimiyeti milliyeyi kuracağız. Bu defterin bu yaprağını kimseye göstermeyeceksin.' Beşiktaş'ı tanımayanlar Beşiktaş'ı bilmeyenler Beşiktaşlıların defterinde ne yazdığını göremez. Biz Beşiktaş'ı Beşiktaş yapan şifreleri aldıktan sonra Beşiktaş'ı bu kararlılıkla yol ayrımından döndürmeye ve kaderini, ufkunu güzelliklere açmaya devam edeceğiz. Ben ne zaman huzurunuza gelsem size gerçekleri anlattım. Bugün de öğreneceklerini birlikte Beşiktaş'ta bir dönemin tamamen sona ereceğini göreceksiniz."

'BİZE TÜZÜĞÜMÜZ GEREĞİ YAPILMASI GEREKEN DEVİR TESLİM YAPILMADI'

Tüzük gereği yapılması gerek devir teslimin yapılmadığını aktaran Hasan Arat, "Unutmayın. Bize tüzüğümüz gereği yapılması gereken devir teslim yapılmadı. Kulüplerde böyle bir şey olmaz. Görevi bırakıyorsanız, geleceksiniz devir teslimi yapacaksınız. Kongrelere de böyle kalabalık korumalarla gelmeyeceksiniz. Beşiktaş başkanına kimse parmak sallayamaz dedim mi? Burada Beşiktaş başkanına kimse parmak sallayamaz. Burası tüm Türkiye'nin seyrettiği Türkiye'nin en büyük camialarından birisi. Buraya gelip kimse meydan okuyamaz. Beşiktaş ağır taştır, altında kalırsınız. Sizlerle konuşarak geldik. Sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Sizlerle konuşarak vakti geldiğinde ayrılacağız ve bu salonlara edebimizle geleceğiz. Benim rakibim Serdar Adalı'ydı. Salona geldiğini kimse hissetti mi ' Beşiktaş'a bu yıl katılan 15 bin yeni üyeyle çok daha bağımsız ve güçlü hale gelmiştir. Yönetimde keyfilik tek imza uygulaması denetimden kaçınma dönemi sona ermiştir. Seçimle göreve gelmiş olan tüm kurulların çok daha yetkili, tabanda genişleyen, daha şeffaf ve güçlü bir kurumsal yapı kurulmuştur. Beşiktaş'ın kurumsallaşmasının modernize olmasının önü tamamen açılmıştır. Bağımsız ve güçlü bir Beşiktaş için kulübümüzün yeni üyeler, özellikle genç ve kadın üyeler kazanması son derece önemli ve değerlidir. Çocuklarımızın kulübümüze doğuştan üye olmasını sağlayacak tüzük değişikliğiyle birlikte Beşiktaş yeni nesiller tarafından daha fazla sahip çıkılan bir arma haline gelecektir. Beşiktaş şahısların kendi itirazlarını tatmin etme yeri değildir. Beşiktaş ticari menfaatlerinizi tatmin edeceğiniz yer hiç değildir. Toplu şekilde cebren Beşiktaş'a üye yapılan bu insanlar ne için buraya getirildi biliyor musun' Buraya daha rahat girebilsinler diye getirildiler. Bundan sonra giremeyeceksiniz" şeklinde konuştu.

'BEŞİKTAŞ'IN MALLARINA ÇÖKME DÖNEMİ DE SONA ERMİŞTİR'

Başkan Arat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ama gerçekte her gün yani şifreleri çözüyoruz dedik ya. Her gün yeni şeyler ortaya çıkıyor. Disiplinden kaçınca sevinen bazı arkadaşlar var. Hiç sevinmesin. Yine yakalandılar. Suçüstü yakalandılar. Çünkü artık Kaan Bey çözmeye başladı, yeni şeyler bulduk. Disiplin kurulu bu yapılan üyeliklerle ilgili ihraç kararları verdi. Kaçmaya çalışanlar oldu, yakalandı. O dosyaları da verdik. Hepsi bitsin, sizin huzurunuzda onların hepsini getireceğiz. Geçtiğimiz perşembe günü Ankara'dan Kaan Bey'e bir mektup ve e-mail geldi. Yeni yapılan üye diyor ki 'Ben bu kulübün taraftarı değilim, beni zorla üye yaptılar. Lütfen benim üyeliğimi silin' diyor. Burada oturan arkadaşlardan biri yapmış. ya niye yapıyorsunuz ' Beşiktaşlı olmayan adamları buraya üye yapmaktan bıkmadınız mı siz ' İktidar hırsı size neler yaptırıyor ' Niye yapıyorsunuz' Bu iş bitmiştir bundan sonra olmayacak. Hani o beğenmedikleri pankart yapacak parayı nereden bulmuşlar diye küçümsedikleri insanlar vardı ya üniversiteliler, işçiler, tornacılar, şoförler, bunlar üye oldu, Beşiktaşlılar oldu. Siz onların tırnağı bile olamazsınız. Kimsenin iktidar hırsı için kendinizi kullandırtmayın. Beşiktaş'ın mallarına çökme dönemi de sona ermiştir. Beşiktaş'ın deplasmanlarına gidip otellerde kalma dönemi de sona ermiştir. Süleyman Ağabey'in dediği gibi 'Kimsenin adamı olmayın."

'GERÇEK BEŞİKTAŞLILAR KULÜBE ÜYE OLDU'

Siyah-beyazlı kulübün eski başkanı Ahmet Nur Çebi dönemine ait mali konulara da değinen Arat, "Beşiktaş ticari menfaatlerinizi tatmin etme yeri değildir. Kulübe usulsüzce üye yapılan kişilerin çoğu gönderildi. Birçoğu mahcup olup, özür dilediler. Bazıları da evraklarını tamamladı ve üyeliklerini tam anlamıyla doğru bir şekilde sonuçlandırdılar. İktidar hırsı sizlere neler yaptırmış. Bu işler artık bitti. Sizin küçümsediğiniz insanlar Beşiktaş'a üye oldular. Gerçek Beşiktaşlılar kulübe üye oldu. Beşiktaş'ın malına çökme dönemi sona ermiştir. Kulübün parasıyla şehir dışlarında otellerde keyif sürme dönemleri sona erdi. Kulüpte paralel yapılar kurulup, üyelikler üzerinden para kazanma derdine düşmüşler. Bunların hepsini gün yüzüne çıkarttık. Her zaman konuşulan bir dernekler meselesi var. Seçim zamanında ararlar, 'Bana oy at' derler. Dernekçilik işleri bizimle birlikte değişti. İstanbul dışındaki birçok derneğin kulübe bağışladığı arazilere kurulacak enerji santralleri de kulübe mali açıdan destek sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

'BEŞİKTAŞ'TA SON 3 SEZONDA 36 OYUNCU ALINMIŞTI'

Beşiktaş Futbol A Takımı'nda yeniden yapılanmayı sürdürdüklerini anlatan Arat, "Göreve geldiğimizde ciddi sorunlarla karşılaştık. Eski yönetim giderken bu takım başarılı olursa bize pay verin demişti. Gece yarısı alınan Eric Bailly için mi pay verelim size? Yoksa hiçbir faydası olmayan Ante Rebic için mi? Yüzde ellisini bankadan kredi alarak transfer ettiğiniz ismini vermek istemediğim savunma oyuncusu için mi pay biçelim size? Göreve geldik ve hedefimizi Ziraat Türkiye Kupası'nı almak ve Avrupa'ya gitmek olarak belirledik. Süper Lig'i de zaten 6. olarak bitirdik. Kupayı kazanmakla birlikte 8.5 milyon gelir elde etmiş olduk. Beşiktaş'ta son 3 sezonda 36 oyuncu alınmıştı. Ciddi bir gruplaşma vardı. 37 oyuncuyu kulüpten gönderdik ve sadece 8 futbolcu transfer ettik. Aldığımız oyuncular kilit noktalara yapılan transferler oldu. Hala kadromuzda düşünmediğimiz yabancı oyuncularımız var. Kış transfer dönemi geldiğinde ekibimiz yine çalışmalarını o yönde gerçekleştirecekler" değerlendirmesinde bulundu.