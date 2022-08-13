Giresun haber... Spor Toto Süper Lig: Galatasaray: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı) Giresun bölgesinden gelen habere göre Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geliyor. Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 2. dakikada sol taraftan Patrick van Aanholt'un içeri çevirdiği topa Sergen'in yaptığı ters dokunuşta meşin yuvarlak kaleci Onurcan'da kaldı. 4. dakikada ceza yayı önünden Oliviera'nın direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. 13. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Yunus, pasını penaltı noktası yanındaki Kerem'e aktardı. Kerem'in dönüp yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Onurcan kornere çeldi. Stat: Nef Hakemler: Kadir Sağlam xx, Abdullah Bora Özkara xx, Mustafa Savranlar xx Galatasaray: Muslera xx, Boey xx, Nellson xx, Abdulkerim Bardakçı xx, Van Aanholt xx, Oliveira xx, Midtsjo xx, Emre Akbaba xx, Yunus Akgün xx, Kerem Aktürkoğlu xx, Seferovic xx Yedekler: Okan Koçuk, Torreira, Mertens, Gomis, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı Teknik Direktör: Okan Buruk Giresunspor: Onurcan Piri xx, Hayrullah Bilazer xx, Sergen Piçinciol xx, Perez xx, Alper Uludağ xx, Traore xx, Mejia xx, Savicevic xx, Serginho xx, Borja xx, Bajic xx Yedekler: Ferhat Kaplan, Talha Ülvan, Doğan Can Davas, Rahmetullah Berişbek, Quinteros, Murat Cem Akpınar, Erol Can Akdağ, Kadir Seven, Mert Han Kurt, Şahin Dik Teknik Direktör: Hakan Keleş Sarı kartlar: Oliveira, Van Aanholt (Galatasaray) Borja (Giresunspor) (Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA) İhlas Haber Ajansı / Spor Giresunspor Galatasaray Van Spor Güncel Haberler

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