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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takımı Tebrik Etti

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda 7'si altın, 1'i gümüş, 2'si bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazanan milli takımı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda 7'si altın, 1'i gümüş, 2'si bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazanarak takım halinde şampiyon olan milli takımı tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında, İtalya'da düzenlenen şampiyonada büyük bir başarı gösteren milli para okçuları överek, "Avrupa şampiyonu olan milli sporcularımız hepimizi gururlandırdı. Azmi, inancı ve kararlılıkları ile bu başarının elde edilmesinde emeği olan başta milli sporcularımız olmak üzere tüm teknik ekibimize teşekkür ediyor, hepsinin başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

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