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Gaziantep Basketbol, Çayırova Belediyespor'u yenerek yarı finale yükseldi

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Gaziantep Basketbol, Çayırova Belediyespor'u 84-75 yenerek seriyi 2-1 kazandı ve yarı finale yükseldi.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Çayırova Belediyespor'u 84-75 yenerek seriyi 2-1 kazanan Gaziantep Basketbol, yarı finale yükseldi.

İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği serinin üçüncü maçı Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda oynandı.

Rakibine 84-75 üstünlük sağlayan Gaziantep Basketbol, adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Kaynak: AA / Spor

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