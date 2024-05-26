Galatasaraylı Berkan Kutlu, Konyaspor maçında gol attı
Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, Konyaspor maçında attığı golle bu sezon ligdeki 2. gol sevincini yaşadı.
Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, Konyaspor maçında attığı golle bu sezon ligdeki 2. gol sevincini yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Galatasaray, Konyaspor'a konuk olurken, sarı-kırmızılıların 3. golü Berkan Kutlu'dan geldi. Müsabakanın 53. dakikasında Dries Mertens'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Berkan yerden sert vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
26 yaşındaki futbolcu bu sezon ligdeki 2. golünü kaydetti. Berkan daha önce Fatih Karagümrük maçında galibiyet golünü atmıştı.
Mücadeleye 11'de başlayan Berkan Kutlu, 90 dakika sahada kaldı. - KONYA